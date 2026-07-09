Harry "legte mir eine weiße Pille auf die Zunge"

15 Jahre lang schwieg Charlotte Griffith über ihre Begegnungen mit Prinz Harry. Nun schildert die britische Journalistin ihre Sicht der Ereignisse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Dienstag wies der High Court in London die Klage von Prinz Harry gegen den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) ab. Charlotte Griffith erklärt, sie habe ihre Geschichte nie öffentlich machen wollen. Erst Aussagen des Duke of Sussex vor Gericht hätten sie dazu veranlasst, sich zu äußern. Harry habe erklärt, er habe die Journalistin nur einmal getroffen und den Kontakt beendet, nachdem er erfahren habe, dass sie für eine Zeitung arbeitete. Griffith widerspricht dieser Darstellung. Facebook-Nachrichten und Telefonkontakte, die im Prozess offengelegt wurden, belegten aus ihrer Sicht das Gegenteil.

Erstes Treffen geschildert

Die Journalistin erinnert sich an ein erstes Treffen im Dezember 2011 bei einem Jagdwochenende auf einem Landgut in Hampshire. Sie berichtet, Harry habe sie mit einer ungewöhnlichen Aktion überrascht. In der "Daily Mail" schildert sie: "Harry griff in seine Tasche, zog eine kleine weiße Tablette hervor, hielt sie mir vors Gesicht, legte sie mir auf die Zunge und sagte mit einem Grinsen: 'Jetzt weiß ich, dass ich dir vertrauen kann!'" Sie habe die Tablette später in eine Serviette gespuckt. Heute vermutet sie, es sei Paracetamol gewesen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Schilderungen zum Wochenende

Griffith beschreibt Harry damals als laut, charmant, schlagfertig und voller Selbstvertrauen. Er habe Streiche gespielt und auch über seinen früheren Drogenmissbrauch gesprochen. Griffith erklärt: "Harry, der in seiner Autobiografie 'Spare' offen über seinen früheren Drogenkonsum schrieb, sagte mir ungewöhnlich ernst, dass er sich heutzutage keine Drogen mehr leisten könne, weil die Armee unangekündigte Drogentests durchführe."

© Getty Images

Harry diente zehn Jahre in der britischen Armee. Griffith berichtet weiter: "Während andere in den Clubs, Bars und auf Partys Kokain nähmen, erzählte er mir, nehme er heute etwas namens Kreatin." Außerdem sagt sie: "Harry erklärte, dass das Pulver geschnupft einen Energieschub gebe, der einen bis zum Morgengrauen durchtanzen lasse." Griffith betont ausdrücklich, dass sie nicht wisse, ob das tatsächlich stimme und niemand das nachmachen solle. Kreatin ist ein Nahrungsergänzungsmittel.

Nachrichten und Fazit

Für Schlagzeilen sorgten später private Facebook-Nachrichten zwischen den beiden. Griffith weist Spekulationen über eine Affäre zurück. Sie schildert, Harry habe sich bei einem Filmnachmittag mit den anderen Gästen unter ihre Decke gesetzt und den Arm um sie gelegt. Mehr sei nicht passiert. "Da war nichts Romantisches."

© EPA

Nach dem Jagdwochenende habe Harry ihr über Facebook eine Freundschaftsanfrage unter dem Namen "Spike Wells" geschickt und geschrieben: "Ich bin’s, H. … falls dich der Name und das Profilbild verwirrt haben!! x."

Über Harry sagt Griffith heute: "Der Mann, der er geworden ist, ist jemand, den ich kaum wiedererkenne und vor dem ich jeden Respekt verloren habe."