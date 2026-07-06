Mette-Marit: 1. Foto nach Lungen-OP

Rund drei Wochen nach ihrer schweren Lungentransplantation präsentiert sich Kronprinzessin Mette-Marit wieder der Öffentlichkeit und feiert mit Ehemann Haakon den historischen WM-Erfolg der Nationalmannschaft.

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Es ist das Bild, auf das ganz Norwegen gewartet hat. Der Palast veröffentlichte am Montag, dem 6. Juli, einen privaten Schnappschuss des Kronprinzenpaares auf Instagram. Es ist das erste offizielle Foto der Kronprinzessin seit ihrem schweren medizinischen Eingriff Mitte Juni. Und Mette-Marit schaut den Umständen entsprechend glücklich aus: Eingekuschelt auf dem heimischen Sofa feiert sie gemeinsam mit Prinzregent Haakon den Einzug der norwegischen Nationalmannschaft in die nächste Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA.

Das royale Wohnzimmer wurde dafür kurzerhand zur Fanzone umfunktioniert. Mit Norwegen-Schals, rot-weiß-blauen Fahnen und den Trikots der Nationalelf ausgestattet, fieberte das Paar vor dem Fernseher mit. "Gestern war ein historischer Abend! Die ganze Familie hat gespannt zugesehen! Das Königspaar aus Mågerø, das Kronprinzenpaar aus dem Schloss – und Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus live im Stadion in den USA", hieß es in dem emotionalen Statement des Hofes.

Partystimmung in Oslo: Haakon feiert mit den Fans

Während Mette-Marit sich verständlicherweise noch auf der heimischen Couch schont, gab es für Ehemann Haakon nach dem Schlusspfiff kein Halten mehr. Der Thronfolger ließ es sich nicht nehmen, die historische Leistung direkt mit dem Volk zu zelebrieren.

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Weitere Aufnahmen des Königshauses zeigen den sichtlich erleichterten 52-Jährigen, wie er sich unmittelbar nach dem Match unter die tausenden begeisterten Fans vor dem Osloer Schloss mischte. Ein offizielles Video dokumentiert sogar, wie der Kronprinz mitten in der jubelnden Menge den traditionellen norwegischen Fanjubel anstimmte. Die Erleichterung über den sportlichen Erfolg scheint die Sorgen der letzten Wochen rund um den Gesundheitszustand seiner Frau für einen kurzen Moment vergessen zu lassen.