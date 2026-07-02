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Prinzessin Kate strahlt in Wimbledon

Prinzessin Kate
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Prinzessin Kate feierte ihr diesjähriges Wimbledon-Debüt und zeigte sich dabei von ihrer ganz nahbaren Seite.
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Am Donnerstag kehrte die 44-Jährige an Tag vier der Wimbledon Championships erstmals in diesem Jahr im eleganten blauen Hosenanzug an den Court zurück. Britischen Berichten zufolge gab sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William, 44, dabei gewohnt nahbar. Als Schirmherrin des Turniers gilt der Besuch beim All England Lawn Tennis and Croquet Club als absolutes Muss. Auf Instagram bedankte sich das Turnier bereits standesgemäß: "Es ist wunderbar, unsere Schirmherrin, Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, wieder bei #Wimbledon begrüßen zu dürfen." Kate nahm sich viel Zeit für die Fans, bevor sie am Tenniscourt Platz nahm – allerdings ganz entgegen der Tradition nicht in der Royal Box.

Selfies und Tickets für Fans

Die 44-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie Selfies mit den Tennisfans knipste und sich mit Wartenden unterhielt, die schon seit den frühen Morgenstunden für Karten anstanden. Bei dem Turnier ist es üblich, dass eine geringe Anzahl an Eintrittskarten für den Kauf vor Ort reserviert ist, weshalb sich lange Schlangen bilden. Auf Aufnahmen ist zu sehen, dass die Prinzessin von Wales sogar an der Ausgabe der Tickets beteiligt war.

Prinzessin Kate
Prinzessin Kate © Getty Images

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Prinzessin Kate © Getty Images

Bereits in den Vorjahren erlebte Prinzessin Kate bewegende Augenblicke beim Turnier. Beim Herrenfinale 2024 erhielt sie Standing Ovations, als sie mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte und ihrer Schwester Pippa den Weg zu ihrem Platz in der Royal Box antrat und später Carlos Alcaraz, 23, die Sieger-Trophäe überreichte. Es war damals erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe der Erkrankung. Auch im Jahr 2025 überreichte sie dem Sieger Jannik Sinner, 24, den Pokal. Gemeinsam mit William sowie den Kindern Prinz George und Charlotte traf sie den Sportler nach dem Finale zu einem Pläuschchen, bei dem die Kinder drei Tennisbälle für eine Unterschrift überreichten. Prinz Louis war nicht dabei, bekam aber wohl einen der Bälle als Mitbringsel.

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