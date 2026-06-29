Wow! Prinz George ist fast so groß wie Mama Kate

Wahnsinniger Wachstumsschub! Prinz George schockiert Fans bei seltenem Auftritt mit Mama Kate.

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Große Überraschung für die britischen Royals-Fans: Zum nationalen Tag der Streitkräfte veröffentlichte der Palast ein seltenes Video von Prinzessin Kate (44) und ihrem ältesten Sohn Prinz George (12). Dabei sticht vor allem ein Detail ins Auge: Der künftige König hat einen gewaltigen Wachstumsschub hinter sich.

Überragend

Prinz George war nur wenige Zentimeter davon entfernt, seine Mutter Kate Middleton zu überragen, als die beiden zu einem seltenen gemeinsamen Ausflug aufbrachen. In einem Video, das am Samstag, dem 27. Juni, auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales geteilt wurde, war das eingespielte Mutter-Sohn-Duo zu sehen, wie es den Tag der Streitkräfte würdigte. Für den royalen Gruß blickten die beiden auf eine private Zeit mit dem "Battle of Britain Memorial Flight" auf dem RAF-Stützpunkt Coningsby zurück.

Kate Middleton + Prinz George © Getty Images

Wachstumsschub

Die 44-jährige Kate und der 12-jährige George durften sich während ihres Besuchs auf dem Stützpunkt der Royal Air Force wie echte Piloten fühlen und saßen abwechselnd in den Cockpits verschiedener historischer Militärflugzeuge. Während George bereits wie ein junger Erwachsener wirkte, als er die Maschinen erkundete, machte ein gemeinsames Foto neben seiner Mutter unmissverständlich deutlich, wie sehr der Mini-Royal in die Höhe geschossen ist – er schien bereits fast so groß wie die Prinzessin zu sein.

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Besondere Worte

Der Palast fand bewegende Worte zu dem geteilten Videomaterial: "Wir haben etwas über die außergewöhnliche Geschichte dieser Flugzeuge gelernt und die Piloten und Ingenieure getroffen, die ihr Vermächtnis am Leben erhalten. Eine eindrucksvolle Erinnerung an den Mut, das Können und das Engagement derjenigen, die gedient haben und noch immer dienen. Vielen Dank an alle, die gedient haben und weiterhin dienen."