Umfrage-Schock: Das sind die beliebtesten Royals

Die Briten haben wieder für ihren Lieblings-Royal abgestimmt. Dabei gibt es einen neuen Spitzenreiter.

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Seit Jahren liefern sich Prinz William und Prinzessin Kate ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel "Beliebtester Royal". Laut einer neuen YouGov-Umfrage hat sich dieses Mal William gegen seine Ehefrau durchgesetzt.

Der Prince of Wales erhält von 76 Prozent der Befragten positive Bewertungen. Kate kommt auf 74 Prozent. Beide haben weiterhin einen deutlichen Vorsprung vor den anderen Royals. Doch gewöhnlich ist das Paar bei Beliebtheitsfragen fast gleichauf. In dem Vereinigten Königreich wird das aktuellste Ergebnis nun genau beobachtet.

Kate mit weniger negativen Stimmen

Die britische "Express" berichtet, dass die Umfragen am 21. und 22. Juli durchgeführt wurden. Die Veröffentlichung fand am 30. Juli statt. Rund 16 Prozent haben eine negative Meinung über Prinz William, acht Prozent waren unentschlossen. Hierbei hat Kate die Nase vorn. Nur 13 Prozent der Befragten sehen die Prinzessin kritisch.

Auf Platz drei landet Prinzessin Anne. 70 Prozent haben eine positive Meinung über sie. König Charles sichert sich den vierten Platz mit 62 Prozent. Er konnte bei seinen Zustimmungswerten noch einmal zulegen.

Charles bisher mit guter Arbeit

Wie "The" berichtet, finden 68 Prozent der Briten die Arbeit vom König gut. Dieser Wert ist der beste seit seiner Krönung. Vor allem hat sein Auftritt während seiner USA-Reise und seine Offenheit bei Finanzfragen die Bevölkerung begeistert.

König Charles und Camilla bei der Eröffnungsfeier der Commenwealth-Spielen © EPA

Auf den weiteren Plätzen folgen Prinz Edward mit 53 Prozent und Herzogin Sophie mit 51 Prozent. Bei Camilla bleibt das britische Volk weiterhin gespalten. 43 Prozent geben ihr eine positive Stimme, 44 Prozent eine negative. Innerhalb der Familie ist sie die am stärksten polarisierende Person.

Andrew, Harry und Meghan Schlusslichter

Im Beliebtheitsranking befinden sich Prinz Harry, Herzogin Meghan und Andrew Mountbatten-Windsor am unteren Ende. Harry bekommt derzeit 33 Prozent positive Stimmen. Er hat sich im Vergleich zu Mai 2025 sogar um sechs Punkte verbessert. Seine Ehefrau Meghan liegt bei 22 Prozent.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie kommen auf 30 beziehungsweise 29 Prozent. Am unbeliebtesten bleibt Andrew. Nur sechs Prozent der Bevölkerung bewerten ihn positiv. Dafür sehen ihn 92 Prozent der Briten negativ.