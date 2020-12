Wirbel um Corona-Strafe fürs Zusammenleben

Kärnten. Mehrere Kärntner bekamen von der Bezirkshauptmannschaft Strafen zugesandt, weil sie weiterhin mit ihrem Corona-positiven Partner im selben Haushalt zusammenwohnten. Sie müssen entweder 300 Euro Strafe zahlen oder 6 Tage ins Gefängnis, wie "ORF" berichtete. Jetzt gibt es vermehrt Kritik an dieser absurden Corona-Regel.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) haben diese Bestimmungen des Bundes zum Handeln veranlasst: "Ich erwarte mir, dass die Bundesregierung die jetzt publik gewordene realitätsferne Regelung rasch beseitigt!" Bis es soweit ist, sollten derartige Strafbescheide, die die Bezirkshauptmannschaften im Zuge der mittelbaren Bundesverwaltung als direkt der Bundesregierung untergeordnete Behörde erlässt, ausgesetzt werden, so der Landeshauptmann in einer Aussendung. Kaiser werde die notwendigen Änderungen auch schriftlich und im Zuge der nächsten Videokonferenz am 4. Jänner bei der Bundesregierung urgieren.

"Das Land Kärnten hat hier keinerlei Handhabe, die Verantwortung dafür liegt einzig und allein beim Bund, der jetzt gefordert ist", macht der Landeshauptmann deutlich. Er gehe davon aus, dass in diesem Zusammenhang bisher verhängte Strafen nicht rechtsgültig werden.

FPÖ-Darmann: "Strafen müssen sofort für nichtig erklärt werden"