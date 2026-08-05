Meghan feiert 45er mit Pyjama-Tanz

Ausgelassene Stimmung und private Einblicke bei den Royals: Herzogin Meghan feierte am 4. August Geburtstag. Auf Social Media überraschte die Gattin von Prinz Harry ihre Fans mit privaten Einblicken in ihren Eherentag.

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In ihrer Instagram-Story überraschte Herzogin Meghan zu ihrem 45er mit einem besonders nahbaren Clip aus dem eigenen Zuhause. Zu fröhlicher Musik tanzte Meghan im legeren Schlafanzug – bestehend aus einer weißen Hose und einem T-Shirt mit dem Aufdruck "It's Giving Mrs." – gut gelaunt durch die heimische Küche. Krönendes Detail ihres Partylooks war eine bunte Glitzer-Tiara mit der Aufschrift "Happy Birthday".

Der Raum glich dabei einem Meer aus Blumenarrangements und farbenfrohen Luftballons. Selbst vor den vierbeinigen Familienmitgliedern machte die Festtagsstimmung keinen Halt: Meghan bezog ihre beiden Hunde liebevoll in die Feierlichkeiten ein. Die Tiere trugen kleine Partyhütchen, während die Herzogin sie vor der Kamera streichelte und herzlich kicherte.

Sprung ins kühle Nass im Badeanzug

Neben den witzigen Video-Einblicken veröffentlichte die Jubilarin eine Serie stimmungsvoller Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf ihrem Profil. Darauf ist die 45-Jährige in einem eleganten, dunklen Badeanzug, mit Sonnenbrille und streng zurückgekämmten Haaren zu sehen. Mit Geburtstagsballons in der Hand sprang Meghan voller Elan in den Swimmingpool. Ein zweites Foto hielt schließlich den Moment fest, wie sie mitten im aufspritzenden Wasser landete.

Ihre Fotostrecke versah die Herzogin mit einem schlichten, aber dankbaren Kommentar: "Thank you for the birthday love!".

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Familienglück und royale Distanz

Die ausgelassene Geburtstagsfeier im kalifornischen Montecito markiert den Höhepunkt eines ereignisreichen Sommers für die Sussexes. Erst vor kurzem sorgte das Paar mit einer Reise nach Großbritannien für Schlagzeilen, bei der auch die gemeinsamen Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, dabei waren.

Öffentliche Glückwünsche aus dem britischen Königshaus blieben am Ehrentag der Herzogin zwar erwartungsgemäß aus, da offizielle Botschaften arbeitenden Mitgliedern der Palastriege vorbehalten sind. Die ausgelassenen Clips aus den USA bewiesen jedoch eindrucksvoll, wie sorglos Meghan ihren 45. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten genießt.