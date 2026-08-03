"Würde ihm die Welt bedeuten": Prinz Harry lädt König Charles ein

Vor wenigen Wochen konnte König Charles erstmals seit über vier Jahren seine Enkelkinder Archie und Lilibet wiedersehen. Kurz darauf soll es eine bedeutende Einladung von Prinz Harry für seinen Vater geben.

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Es war einer der bedeutendsten und emotionalsten Momente für die Royals in jüngster Vergangenheit. Vor wenigen Wochen traf König Charles erstmals wieder Prinz Harry und Meghan nach ihrem Abschied in die USA. Mit dabei auch die Enkelkinder Archie (sieben) und Lilibet (fünf), die erstmals wieder Zeit mit ihrem Großvater verbringen konnten.

Der König selbst soll danach gemeint haben, dass er zukünftig wieder mehr Zeit mit seinen beiden Enkeln verbringen möchte. Sein Sohn dürfte die Bitte sehr ernst nehmen und soll laut "Daily Mail" bereits die erste offizielle Einladung an seinen Vater ausgeschickt haben.

Dabei geht es allerdings erst um einen Besuch bei den Invictus Games 2027 in Birmingham. Die Spiele hat Harry selbst für versehrte und erkrankte Soldaten und Veteranen gegründet und ist immer noch ihr Schirmherr.

Besondere Einladung

Die Einladung für den König soll entweder für die Eröffnungs- oder Abschlussfeier gelten, sowie für Bewerbstage, damit Charles auch die Möglichkeit hat, mit den Athleten zu sprechen.

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"Nächstes Jahr ist eine große Sache für Harry. Er ist entschlossen, dass die Spiele in Birmingham die besten aller Zeiten werden. Es würde ihm die Welt bedeuten, seinen Vater dort zu haben", wurde in dem Bericht eine Quelle zitiert.

Prinz Harry sind die Invictus Games enorm wichtig. © Getty Images

Sollte Charles die Einladung annehmen, wäre es der nächste große Schritt, dass sich der "abtrünnige Sohn" und die Familie wieder annähern kann.