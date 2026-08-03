Royals
TV
E-Paper
Immo
Stars

Nach Wiedersehen

"Würde ihm die Welt bedeuten": Prinz Harry lädt König Charles ein

OR
von
Zwei Männer im Smoking unterhalten sich vor dem Eingang eines Gebäudes.
© Samir Hussein/WireImage
Vor wenigen Wochen konnte König Charles erstmals seit über vier Jahren seine Enkelkinder Archie und Lilibet wiedersehen. Kurz darauf soll es eine bedeutende Einladung von Prinz Harry für seinen Vater geben.
OE24 auf Google bevorzugen

Es war einer der bedeutendsten und emotionalsten Momente für die Royals in jüngster Vergangenheit. Vor wenigen Wochen traf König Charles erstmals wieder Prinz Harry und Meghan nach ihrem Abschied in die USA. Mit dabei auch die Enkelkinder Archie (sieben) und Lilibet (fünf), die erstmals wieder Zeit mit ihrem Großvater verbringen konnten.

Auch interessant

Auto-Panne! Tank-Streit bei Katja Burkard

Tödliche Durchfallwelle erschüttert USA

Wird die ORF-Gebühr nächstes Jahr erhöht?

Der König selbst soll danach gemeint haben, dass er zukünftig wieder mehr Zeit mit seinen beiden Enkeln verbringen möchte. Sein Sohn dürfte die Bitte sehr ernst nehmen und soll laut "Daily Mail" bereits die erste offizielle Einladung an seinen Vater ausgeschickt haben.

Dabei geht es allerdings erst um einen Besuch bei den Invictus Games 2027 in Birmingham. Die Spiele hat Harry selbst für versehrte und erkrankte Soldaten und Veteranen gegründet und ist immer noch ihr Schirmherr.

Besondere Einladung

Die Einladung für den König soll entweder für die Eröffnungs- oder Abschlussfeier gelten, sowie für Bewerbstage, damit Charles auch die Möglichkeit hat, mit den Athleten zu sprechen.

"Nächstes Jahr ist eine große Sache für Harry. Er ist entschlossen, dass die Spiele in Birmingham die besten aller Zeiten werden. Es würde ihm die Welt bedeuten, seinen Vater dort zu haben", wurde in dem Bericht eine Quelle zitiert.

BIRMINGHAM, ENGLAND - JULY 10: Prince Harry, Duke of Sussex, during the Invictus "1 Year To Go" event at the National Exhibition Centre on July 10, 2026 in Birmingham, England. Birmingham will host the games in July 2027, marking the first time the games have returned to the UK since 2014, and will introduce three new sports to the Invictus Games programme. (Photo by Aaron Chown - Pool/Getty Images)
Prinz Harry sind die Invictus Games enorm wichtig. © Getty Images

Sollte Charles die Einladung annehmen, wäre es der nächste große Schritt, dass sich der "abtrünnige Sohn" und die Familie wieder annähern kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit Fußfessel am Pool: Luxus-Haft für Marius

London prüft Entzug der Ehrenbürgerschaft von Andrew

Erbt Andrew-Ex Fergie jetzt Millionen-Vermögen?

Lawinen-Tod – Prinz William in Trauer

Royaler Vertrauens-Test für Harry und Meghan

Norwegen zeigt Herz: Mette-Marits Krise löst Spenden-Boom aus

45. Geburtstag: Meghan & das royale Drama!

William und Kate teilen private Sommermomente

Kate wieder auf Platz 1 der "Best Dressed"

"Würde ihm die Welt bedeuten": Prinz Harry lädt König Charles ein