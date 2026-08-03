Auto-Panne! Tank-Streit bei Katja Burkard

RTL-Moderatorin Katja Burkard und ihr Ehemann Hans Mahr erlebten im Italien-Urlaub eine ungeplante Auto-Panne. Das ganze endete in einem amüsanten Tank-Zoff.

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Das Paar kam gerade aus Florenz, wo sie sich die berühmte Ponte Vecchio und die David-Statue von Michelangelo ansahen. Mitten zwischen Pisa und Genua war die Fahrt jedoch zu Ende, als der Tank trocken war. Katja Burkard hielt die Situation auf der Autobahn bei brennender Sonne und 35 Grad in einem RTL-Video fest. Darin fragte sie ihren Gatten: "Was machen wir zwei eigentlich mit Warnblinklicht auf der Autobahn, irgendwo zwischen Pisa und Genua?"

Schuldfrage sorgt für Diskussionen

Der österreichische Journalist Hans Mahr gab kleinlaut zu, den Tank leergefahren zu haben. Er verteidigte sich damit, dass das Auto nicht rechtzeitig gewarnt habe, woraufhin die Moderatorin konterte: "Jetzt ist das Auto schuld, genial." Zuvor verteilte sie bereits mit einem süffisanten "Wer hat’s vorher gesagt?" den ersten Seitenhieb.

Da die nächste Tankstelle rund zwei Kilometer entfernt war, kam ein Fußmarsch bei brutalen 35 Grad und brennender Sonne nicht infrage. Verdursten musste das Ehepaar während der Wartezeit allerdings nicht. Katja Burkard verriet, dass sie neben Snacks auch "sechs Flaschen Wein" an Bord hatten.

Abschleppdienst und Polizei rücken an

Nach einer Stunde traf schließlich der Abschleppdienst mit Benzin ein. Auch die eingetroffene Polizei nutzte Katja Burkard mit einem Grinsen für eine Stichelei: "Ich habe auch der Polizei noch mal gesagt, dass das seine Schuld ist. Sicherheitshalber."

Die Tank-Panne kostete die beiden insgesamt 148 Euro, wobei die Spritpreise in Italien zumindest vergleichsweise günstig sind. Sie stellte ihrem Mann abschließend die Frage: "Hast du nicht gelernt: Immer schön auf die Katja hören?"

Sommerurlaub startete in Salzburg

Die Moderatorin und Hans Mahr haben im vergangenen Jahr geheiratet. Vor der Reise nach Italien besuchte das Paar die Salzburger Festspiele.

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Burkard sagt dazu gegenüber "Bild": "Seit mein Mann und ich uns kennen, seit 29 Jahren, beginnen wir in Salzburg unseren Sommerurlaub – mit ein bisschen Kultur."