Haut und Knochen: Angst um Ariana Grande

Die Sorge um Ariana Grande wächst nach der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos. Das Management der Sängerin kündigte nun eine Auszeit an.

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Das Management von Ariana Grande teilte in der Nacht zum Montag mit, dass die Sängerin eine Pause einlegen wird – oe24 berichtete. Die Tournee-Termine starteten am 6. Juni in Oakland, und der letzte Auftritt findet am 1. September in London statt. Eine im Anschluss geplante Spielzeit auf der Theaterbühne wird nicht stattfinden.

Wirbel um das neue Musikvideo

Auslöser für erneute Diskussionen ist der Clip zum Song "Petal" (auf Deutsch: "Blütenblatt“). Darin singt und tanzt die 33-Jährige vor einer Männer-Jury in einem Büro, gekleidet in schwarze Leggings, ein schulterfreies Oberteil und einen leichten Schal. Da die Künstlerin deutlich schmaler wirkt als früher, sind viele Fans beunruhigt.

Ariana Grande (33) ist in ihrem neuen Musikvideo deutlich schmaler als früher. © Republic Records

Unter dem Video auf YouTube schrieb eine Nutzerin: "Ihr Hals sieht knochig aus, ebenso ihre Arme. Sie ist von Natur aus schlank, aber es kommt langsam an einen Punkt, an dem es nicht mehr gesund ist." Ein anderer Fan fragte: "Wie viele Fachleute mussten dieses Video schon prüfen, und TROTZDEM wurde es veröffentlicht?"

Ariana Grande im neuen Musikvideo vor einer Jury. © Republic Records

Ein weiterer Kommentar lautete: "Ich kann nur daran denken, wie sehr ich hoffe, dass es ihr gut geht, denn sie sieht buchstäblich krank aus. Sie muss sich Hilfe holen."

Die britische Moderatorin Jameela Jamil (40) schrieb bei Instagram: "Diese arme Frau stirbt möglicherweise direkt vor unseren Augen."

Frühere Äußerungen zu ihrer Gesundheit

Bereits 2023 reagierte die Künstlerin auf ihrem TikTok-Kanal auf Vergleiche mit früheren Aufnahmen. Sie erklärte damals: "Ich weiß, dass es die ungesündeste Version meines Körpers war. Ich nahm damals viele Antidepressiva, trank dazu Alkohol und ernährte mich ungesund. Am Tiefpunkt meines Lebens sah ich zwar so aus, wie Ihr es als 'gesund' bezeichnet, aber das war in Wirklichkeit nicht mein gesunder Zustand."

Ariana Grande mit 25 Jahren bei den MTV Video Music Awards 2018 in der Radio City Music Hall in New York City. © WireImage

Immer wieder flammten bei ihren Auftritten die Diskussionen im Netz erneut auf. Ihr Management kritisiert eine "endlose, anhaltenden öffentliche Beobachtung", die entstehen würde.

Ariana Grande lässt Songtexte sprechen

Die Sängerin selbst schweigt zu den aktuellen Diskussionen und lässt stattdessen Songtexte sprechen. In ihrem Song "Petal" singt sie: "Denn alle meine Lieblingsgeschichten enden irgendwie in einer Katastrophe. Aber ich brauche niemanden, der mich rettet, denn diese Musik und ich werden niemals sterben."