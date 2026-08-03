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Sorge um Superstar

Auszeit: Ariana Grande zieht sich zurück

Frau im eleganten schwarzen Abendkleid vor kupferfarbenem Hintergrund.
© Penske Media via Getty Images
Popstar Ariana Grande zieht sich inmitten von Spekulationen über ihre Gesundheit aus einem Musical-Projekt in London zurück.
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Die Produzenten des Musicals "Sunday in The Park with George" bestätigten am Sonntag im Kurzbotschaftendienst X, dass die US-Sängerin und Schauspielerin nicht wie geplant an dem für Sommer 2027 geplanten Projekt am Barbican-Theater im Londoner West End teilnehmen wird.

Grandes Management erklärt, die 33-Jährige wolle nach dem Ende ihrer "Eternal Sunshine"-Tournee am 1. September eine "wohlverdiente Pause" von öffentlichen Auftritten einlegen. Gegenüber dem Magazin "People" erklärte das Management, Grande wolle aus der "Sichtbarkeit" zurücktreten. Die Sängerin habe wegen ihrer zahlreichen öffentlichen Auftritte unter dem stetigen "prüfenden Blick" der Öffentlichkeit gestanden.

Grande hätte zusammen mit ihrem "Wicked"-Filmpartner Jonathan Bailey für Stephen Sondheims Musical "Sunday in The Park with George" auf der Bühne stehen sollen. Es wäre ihr Debüt am Londoner West End gewesen.

Spekulationen über Gesundheit

Zuletzt gab es aber immer wieder insbesondere auf Onlineplattformen Spekulationen über Grandes Gesundheit. Fans äußerten sich unter anderem besorgt, nachdem die Sängerin in einem Musikvideo für ihr neues Album "Petal" sehr dünn wirkte. Grande hat sich in der Vergangenheit kritisch über sogenanntes Body Shaming geäußert und dies als "wirklich gefährlich" bezeichnet.

Grande ist nicht nur als Sängerin äußert erfolgreich, sondern hat als Schauspielerin unter anderem in den Fantasie-Musicalverfilmungen "Wicked" und "Wicked: For Good" mitgewirkt. Für "Wicked" wurde sie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Erfolg bedeutet aber auch, dass sie ständig im Rampenlicht steht.

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