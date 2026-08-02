Neues Buch enthüllt pikante Details zum Beckham-Streit

Der massive Familien-Streit bei den Beckhams sorgt weiter für Schlagzeilen. Ein neues Enthüllungsbuch liefert nun brisante Details über die andauernde Krise rund um Brooklyn Beckham.

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Der massive Streit zwischen Brooklyn Beckham, seiner Frau Nicola Peltz und seinen Eltern David und Victoria Beckham beschäftigt die Öffentlichkeit seit vielen Monaten. Am Donnerstag, 13. August, erscheint in England ein neues Buch mit dem Titel "Brand Beckham. The Fame. The Feuds. The Fallout", das die Hintergründe genauer beleuchtet. Die Autorin der "Daily Mail", Alison Boshoff, sprach dafür mit zahlreichen Insidern und Hochzeitsgästen.

Seltsame Hochzeitsrede von David Beckham

Die "Daily Mail" veröffentlichte bereits erste Auszüge aus dem Werk. Demnach soll David Beckham auf der Hochzeit seines Sohnes im April 2022 eine befremdliche Rede gehalten haben. Obwohl er laut Boshoff zuvor drei Monate nicht mit Brooklyn gesprochen hatte, schwärmte er ausschließlich von den schönen Seiten ihrer Vater-Sohn-Beziehung, ohne die Braut auch nur zu erwähnen. Ein zitierter Gast erinnerte sich: "Die Rede nahm einfach kein Ende. Es war einer der seltsamsten Momente des Tages. Es wirkte fast so, als würde David Brooklyn heiraten."

Brooklyn Peltz Beckham und Nicola Peltz Beckham © WireImage

Ein Schutzsymbol für das Brautkleid

Aufgrund der starken Spannungen bat Nicolas Mutter Claudia Peltz die Näherinnen im Atelier von Stardesigner Valentino vor der Trauung, heimlich einen Talisman mit blauem Faden in die Innenseite des Brautkleides einzunähen – als Schutz gegen den bösen Blick. Die eisige Atmosphäre hielt an: Beim Brunch am Tag nach der Zeremonie in Palm Beach glich die Stimmung laut einem Gast eher einem "Tatort". Seit nunmehr sieben Monaten herrscht zwischen den beiden Parteien absolute Funkstille.

David und Victoria Beckham © Getty Images

Die öffentliche Abrechnung geht weiter

Das ganze Ausmaß des Zerwürfnisses war im Januar 2026 öffentlich geworden, als Brooklyn Beckham auf Instagram eine Bombe platzen ließ. Er warf seinen Eltern langjährige Kontrolle sowie die Sabotage seiner Ehe vor und prangerte an, dass die "Marke Beckham" Vorrang vor echtem Familienleben habe. Laut dem Buch befürchten die Beckhams nun, dass dieser Familien-Zoff noch nicht zu Ende erzählt ist. Die Buchautorin schließt mit den Worten der Gegenseite: "Das größte Problem für die Gegenseite ist, dass Brooklyn noch so viel mehr sagen könnte, wenn er wollte."