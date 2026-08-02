Summer:Sounds
Chris Norman und Nena begeistern in Bad Hofgastein
Mit Chris Norman und Nena erlebte Bad Hofgastein am Samstagabend beim Summer:Sounds Gastein einen ausgelassenen Konzertabend im Stil der 80er-Jahre. Der britische Musiker und die deutsche Sängerin hatten alle ihre großen Hits wie "Midnight Lady" oder "99 Luftballons" im Gepäck.
Stimmungsvoller Auftakt von Sharron Levy
Bei einsetzendem Regen eröffnete Singer-Songwriterin Sharron Levy die Show, bevor der Himmel zum Auftritt der beiden 80er-Legenden wieder aufklarte. Dem Enthusiasmus der mitsingenden Fans tat das wechselhafte Wetter keinen Abbruch. "Das Publikum war bunt gemischt, auch viele jüngere Fans feierten mit", so Eva Irnberger, Geschäftsführerin des Kur- und Tourismusverbandes Bad Hofgastein.
Chris Norman ehrt Bonnie Tyler
Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte Chris Norman, als er Bonnie Tylers "It’s a Heartache" als Hommage an die kürzlich verstorbene walisische Sängerin zum Besten gab. Die Künstlerin war ursprünglich für den Konzertabend eingeplant.
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Nena kombiniert Konzert mit Kurzurlaub
Nena stand wie so oft gemeinsam mit ihren Kindern auf der Bühne. Ihre beiden Söhne Sakias Kerner und Simeon Palm waren als Backgroundsänger am Keyboard im Einsatz. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Philipp Palm nutzte die Sängerin den Aufenthalt im Kreis ihrer Familie für einen zweitägigen Kurzurlaub. "Es ist ein ganz wunderbarer Ort, wir haben eine super Zeit hier in Bad Hofgastein!", sagte Sakias Kerner.
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