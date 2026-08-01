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Konzert-Hit

One Love Festival liefert die Jamaica-Vibes

Ein Musiker mit bunter Jacke und Mütze spielt Bass auf einer Bühne, im Hintergrund ein Schlagzeuger.
© Redferns
7. und 8. August: Alpha Blondy, Alborosie und The Wailers in Wiesen.
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Rammstein, Ronnie Wood von den Stones Neil Young, und natürlich alle Reggae-Größen. Seit 50 Jahren gilt Wiesen als Fixpunkt der heimischen Festival-Szene. Dort wurde das Forestglade Festival erfunden und das letzte Österreich-Konzert von Lou Reed gefeiert.

Jetzt gibt‘s wieder was auf die Ohren. Das One Love Festival bringt am 7. und 8. August einen Hauch von Jamaica ins Burgenland. Mit Topstars wie Alpha Blondy & The Solar System, Alborosie & The Shengen Clan, The Congos oder Queen Omega.

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Ein Sänger mit bunter Jacke und Mütze singt und lächelt auf einer Bühne mit Mikrofon.
Alpha Blondy gilt als Reggae-König. © Redferns

Dazu gibt‘s als Highlight The Wailers, die legendäre Begleitband von Bob Marley, mit allen Reggae-Hymnen von "Three Little Birds" über "Get Up, Stand Up" bis "No Woman, No Cry".

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