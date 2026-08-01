Konzert-Hit
One Love Festival liefert die Jamaica-Vibes
Rammstein, Ronnie Wood von den Stones Neil Young, und natürlich alle Reggae-Größen. Seit 50 Jahren gilt Wiesen als Fixpunkt der heimischen Festival-Szene. Dort wurde das Forestglade Festival erfunden und das letzte Österreich-Konzert von Lou Reed gefeiert.
Jetzt gibt‘s wieder was auf die Ohren. Das One Love Festival bringt am 7. und 8. August einen Hauch von Jamaica ins Burgenland. Mit Topstars wie Alpha Blondy & The Solar System, Alborosie & The Shengen Clan, The Congos oder Queen Omega.
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Dazu gibt‘s als Highlight The Wailers, die legendäre Begleitband von Bob Marley, mit allen Reggae-Hymnen von "Three Little Birds" über "Get Up, Stand Up" bis "No Woman, No Cry".
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