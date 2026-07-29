Mega-Hype um Helene Fischer: Kein Zimmer unter 488 Euro!

Erst am 11. Juli hielt Helene Fischer Wien "Atemlos." Jetzt sorgt sie für einen neuen Konzert-Hype in Schladming, wo sie am 11. Dezember das Ski-Opening rockt. Die Zimmer werden immer knapper.

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Es ist der Winter-Coup des Jahres. Am 11. Dezember holt Klaus Leutgeb die Schlagerkönigin Helene Fischer zum Ski-Opening nach Schladming und der Hype übertrifft schon jetzt alles Dagewesene. Vor allem der Run auf die Hotels. oe24 machten bei booking.com den Check: Dienstag um 11 Uhr vormittag, also 24 Stunden nach der sensationellen Konzert-Ankündigung, war im Zentrum von Schladming für die Nacht von 11. auf 12. Dezember kein Zimmer unter 488 Euro erhältlich. Nahe dem Planai-Stadion, wo Helene ja ihre grandiose Hit-Show zündet, waten sogar 1.035 Euro für das Doppelzimmer fällig. Das billigste DZ gab es um 389 Euro– allerdings in über 3 Kilometer entfernter Alpenidylle.

der oe24-Check: so sieht's mit Zimmer für Helene in Schladming aus:

Der oe24-Check: Bei booking.com gibt's in Schladming von 11. bis 12. Dezember kein Zimmer unter 488 Euro. © Booking.com

Der Hype um Helene, die ja jüngst mit ihrer 360-Grad-Rundumglücklich-Show 57.500 Fans in Wien begeisterte und dabei auch gleich ihren spektakulären Tourfilm mitfilmte, übertrifft sogar das Robbie Williams Doppelpack von 2023 oder die drei Backstreet Boys Konzerte vom Vorjahr. Gut möglich, dass sie auch den Rekord der Backstreet Boys bricht und weitere Konzerte anhängt. 17.000 Tickets werden für den 11. Dezember aufgelegt. Am Montag (3. August) um 10 Uhr startet bei oeticket und ticket24.at der Vorverkauf. Wohl noch am selben Tag könnten etwaige Zusatz-Konzerte bestätigt werden!

Helene Fischer hält im Dezember Schladming "Atemlos". Ab Montag gibt's die Tickets. © Leutgeb Entertainment Group

Für Klaus Leutgeb spielte Helene schon in München und Bad Hofgastein auf. Jetzt folgt Schladming. © Pressefoto Scharinger/Daniel Sch

"Es brennt," jubelt Veranstalter Klaus Leutgeb: "Ich bin immer glücklich über Rekorde, aber sehen wir mal, wie es wird!" Mit Helene Fischer hat Leutgeb ja schon im Jahr 2022 Musikgeschichte geschrieben: Über 130.000 Fans beim Open Air auf der Münchener Messe. Das allergrößte Konzert ihrer mittlerweile 20-jährigen Mega-Karriere. Dazu holte Leutgeb die Schlagerkönigin ja auch schon nach Bad Hofgastein. Jetzt folgt der dritte Streich. Und wohl neue Rekorde!