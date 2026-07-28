"Immer wieder sonntags": Das sind die Gäste in der letzten Folge

Nach 31 Jahren stellt die ARD das beliebte Format "Immer wieder sonntags" ein. Für seine finale Ausgabe bekommt Moderator Stefan Mross nun Unterstützung von zwei bekannten Wegbegleitern.

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Am Sonntag, 6. September, verabschiedet sich Stefan Mross in der allerletzten regulären Ausgabe der ARD-Show von seinem Publikum. Bevor am Sonntag, 13. September, noch eine Best-of-Ausgabe ausgestrahlt wird, endet das Format nach 31 Jahren. Auf der offiziellen Homepage wurden mit Stefanie Hertel und Andy Borg bereits die ersten beiden Gäste für das Finale angekündigt. Weitere Namen folgen in den kommenden Wochen.

Stefanie Hertel © Getty Images

Künstlerpaar blickt auf gemeinsame Jahre

Stefanie Hertel und Stefan Mross gaben sich nach dem Kennenlernen in den 1990er-Jahren im Jahr 2006 das Ja-Wort, nachdem die gemeinsame Tochter Johanna bereits 2001 zur Welt gekommen war. Trotz der Trennung im Jahr 2011 nach 17 Jahren Beziehung pflegen beide bis heute ein freundschaftliches Verhältnis ohne Rosenkrieg. Die Sängerin ist am Sonntag sowie am Sonntag, 6. September, in der Sendung zu sehen. Nach dem Aus des Formats fanden sowohl Stefanie Hertel als auch Tochter Johanna klare Worte.

Andy Borg © Getty

Andy Borg unterstützt Stefan Mross

Auch mit Andy Borg verbindet Stefan Mross seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Der Wiener bezeichnete Mross einst gegenüber "schlagerpuls.de" mit den Worten: "Er ist wie ein Bruder für mich". Zwischen den beiden herrscht kein Konkurrenzdenken. Sie unterstützen sich gegenseitig, etwa durch Aufzeichnungen von Borgs "Sommer-Spaß" in der Arena. Nach dem Bekanntwerden des Endes sprach Borg seinem Kollegen Mut zu und erinnerte an eigene Erfahrungen nach dem Aus des "Musikantenstadls". Mit den angekündigten Gästen steuert die Sendung nun auf ihren Abschluss zu.