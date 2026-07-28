Ted Lasso kehrt zum AFC Richmond zurück

Die Kult-Serie "Ted Lasso" geht in eine vierte Staffel: Der berühmte Trainer übernimmt beim AFC Richmond erstmals die Frauenmannschaft und setzt neue Impulse für den Sport.

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Ab Mittwoch, 5. August, ist die vierte Staffel der Serie exklusiv bei Apple TV+ zu sehen, wobei bis Oktober immer mittwochs eine neue Folge erscheint. Die Weltpremiere der neuen Episoden feierte das Team bereits am Montagabend in Los Angeles. Statt auf einem roten Teppich präsentierten sich die Stars auf einem weißen Teppich mit Kunstrasen und riesigen Fußbällen, während Hostessen im Schiedsrichter-Outfit die Anwesenden empfingen.

John Ternus und Tim Cook © Apple TV via Getty Images

Prominente Gäste bei der Premiere

Hauptdarsteller Jason Sudeikis erschien in Begleitung seiner Kinder Daisy und Otis. Auch Apple-CEO Tim Cook besuchte das Event mit einem "Believe"-Pin am Sakko. Neben Stars wie Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift gehört auch der nichtbinäre Nachwuchsstar Rex Hayes zur Besetzung der Damenmannschaft. Hayes erklärte, dass damit ein Kindheitstraum in Erfüllung ging: "Ich wollte früher Fußballprofi werden." Um die Spielszenen realistisch darzustellen, durchlief das Ensemble ein mehrwöchiges Bootcamp. Darstellerin Jude Mack, die die Torhüterin "Boots" spielt, berichtete: "Ich dachte, wir würden nur ein paar Ballübungen machen. Stattdessen war es ein richtiges Fußballtraining. Als Torhüterin musste ich lernen, mich auf den Boden zu werfen – danach waren meine Knie voller blauer Flecken."