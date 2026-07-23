Kult-Comeback: Til Schweiger dreht "Der bewegte Mann"-Fortsetzung

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Film- und Medienstiftung NRW fördert die Fortsetzung des Kinohits von 1994 mit stolzen 900.000 Euro, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Die Regie des neuen Projekts übernimmt Hermine Huntgeburth. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Judy Horney und Martin Gypkens und basiert, wie schon das Original, auf den beliebten Comics von Ralf König.

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Das Geheimnis ist gelüftet: Die Film- und Medienstiftung NRW fördert die Fortsetzung des Kinohits von 1994 mit stolzen 900.000 Euro, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Die Regie des neuen Projekts übernimmt Hermine Huntgeburth. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Judy Horney und Martin Gypkens und basiert, wie schon das Original, auf den beliebten Comics von Ralf König.

Der Original-Cast ist wieder mit an Board

Für die Fans der ersten Stunde gibt es besonders tolle Nachrichten, denn neben Til Schweiger als Axel kehrt ein Großteil des damaligen Erfolgs-Ensembles zurück vor die Kamera:

Jan Josef Liefers schlüpft erneut in seine Rolle als Norbert.

Marie Bäumer ist wieder als Doro mit von der Partie.

Rufus Beck komplettiert die prominente Besetzung.

Til Schweiger, Katja Riemann in "Der bewegte Mann", 1994 © Impress Own/United Archives via Getty Images

Midlife-Crisis, Hochzeiten & Babypläne

Inhaltlich knüpft der Film exakt 30 Jahre nach den turbulenten Ereignissen des Originals an. In der Ankündigung der Filmstiftung wird die Handlung wie folgt skizziert:

"'Der bewegte Mann', 30 Jahre später. Als Axel nach Jahren der Funkstille unangekündigt zur Hochzeit seines schwulen Sohnes auftaucht, gerät das fein austarierte Patchwork-Leben von Ex Doro und Ersatzvater Norbert aus dem Lot - mitten in Midlife-Krisen, Babyplänen und der Frage: Wer ist eigentlich Familie?" Das Zusammentreffen der alten Charaktere verspricht also erneut jede Menge Humor, Wirrungen und emotionale Höhepunkte im chaotischen Patchwork-Alltag.