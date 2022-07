Drama pur beim Großen Preis von Großbritannien! Nach dem Crash des Chineseh Zhou musste das Rennen neu gestartet werden. In einer packenden Schlussphase Triumphierte Carlos Sainz vor Sergio Perez . Lewis Hamilton erkämpft sich in einem packenden Fight bei seinem Heimrennen den dritten Platz.

Einen Tag nach seiner ersten Pole Position hat Ferrari-Pilot Carlos Sainz auch seinen ersten Formel-1-Sieg unter Dach und Fach gebracht. Der Spanier setzte sich am Sonntag nach einem außergewöhnlichen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone vor Sergio Perez im Red Bull und Mercedes-Star Lewis Hamilton durch. Weltmeister Max Verstappen kam nicht über Rang sieben hinaus, behielt aber die WM-Führung. Charles Leclerc musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich", freute sich Sainz nach seinem 150. Grand-Prix-Start. "Es war nicht einfach. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Balance", erklärte der 27-Jährige. Eine Safety-Car-Phase verschaffte ihm am Ende noch die Chance auf den Sieg, die er ergriff.

Das Rennen in England begann erst mit rund 50-minütiger Verspätung, da es kurz nach dem plangemäßen Start zu einem heftigen Crash gekommen war. Der Chinese Zhou Guanyu überschlug sich in seinem Alfa Romeo und wurde mit hoher Geschwindigkeit über einen Reifenstapel in einen Zaun geschleudert. Nach den ersten Untersuchungen gab es Entwarnung: Der 23-Jährige war demnach bei Bewusstsein, ansprechbar und hatte keine ernsthaften Verletzungen.

Russell wurde neuer Start untersagt

Betroffen waren auch George Russell im Mercedes und - wegen einer anderen Kollision - Alexander Albon im Williams. Beide stellten ihre beschädigten Autos am Streckenrand ab, Albon wurde in einem anderen Krankenhaus untersucht. Russell hätte laut eigenen Angaben weiterfahren können, was das Reglement aber nicht zulässt. Alpine-Pilot Esteban Ocon und Yuki Tsunoda im AlphaTauri konnten ihre Rennwagen an die Box zurückfahren.

Beim zweiten Start behielt Pole-Position-Mann Sainz mit Ach und Krach die Führung, dahinter kamen sich Verstappen, Leclerc und Perez etwas in die Quere. Der Leclerc-Ferrari und das Auto von Perez wurden leicht beschädigt, der Mexikaner musste deswegen auch einen frühen Boxenstopp einlegen. In der 10. Runde leistete sich Sainz einen kleinen Fehler und verließ die Strecke, sofort überholte ihn Verstappen.

Nur zwei Runden später gab dem Spanier allerdings ein plötzlicher Performance-Verlust bei Verstappen die Führung zurück. Ein Reifenwechsel brachte keine Besserung. Am Funk sagte man Verstappen, dass er am Heck viel weniger Abtrieb habe, jedoch weitermachen könne. Laut ServusTV-Informationen war der Unterboden beschädigt. Während der Weltmeister wegen seiner Grip-Probleme immer weiter zurückfiel ("Ich fahre wie auf Eis"), kam Hamilton dem Ferrari-Duo an der Spitze immer näher.

Thriller zum Rennende

In der 26. Runde übernahm der siebenfache Champion zwischenzeitlich die Führung, da sowohl Sainz als auch Leclerc ihre Reifenwechsel absolviert hatten. Ferrari tauschte die Plätze in der 31. Runde, da Leclerc schneller als sein Teamkollege war. Nach Hamiltons eher langsamem Stopp führte der Monegasse vor Sainz den Grand Prix an. Eine Safety-Car-Phase kurz vor Rennende machte es noch spannender, zumal Sainz und Hamilton sich jetzt frische Soft-Reifen abholten.

Nach dem Restart zehn Runden vor Schluss überholte Sainz Leclerc, der sich mit seiner mit seiner angefahrenen Hard-Mischung verteidigen musste. Perez ging an Hamilton und später auch an Leclerc vorbei. Der Monegasse kämpfte dann mehrere Runden mit Hamilton, zog aber den Kürzeren und fiel vom Podest.

Als Achter machte Mick Schumacher im Haas seine ersten Punkte in seiner Karriere. Direkt hinter ihm landete an dessen 35. Geburtstag sein Deutscher Landsmann Sebastian Vettel (Aston Martin). Beide waren vom Ende des Feldes gestartet.