Filmfestspiele bringen die Topstars und Oasis nach Venedig

Penélope Cruz, Robert Pattinson, Sam Rockwell oder George Clooney. Die Filmfestspiele in Venedig sind heuer top-besetzt. Zwei Rockstars stellen dabei Hollywood in den Schatten: Oasis präsentieren nämlich am Lido ihr Tour-Doku.

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Am 2. September eröffnet "Trainspotting"-Star Danny Boyle mit dem Thriller "Ink", in dem Guy Pearce die Rolle von Medienmogul Ruppert Murdoch spielt, die 83. Filmfestspiele in Venedig. Bis 12. 9. rittern 20 Wettbewerbsfilme von u.a. Werner Herzog („Bucking Fastard“), Casey Affleck („Company“) oder Florian Zeller („Bunker“) um die begehrten "Löwen". Der Auftakt für die Oscar-Saison, der Topstars wie Penélope Cruz, Robert Pattinson, Sam Rockwell, John Malkovich, Javier Barden, Rooney Mara oder Nick Nolte an den Lido bringt.

Weltpremiere für Oasis-Doku

Und die jahrelang zerstrittenen Oasis-Brüder! Bei der Biennale steigt ja die Weltpremiere der heiß ersehnten Oasis-Doku "Don’t Look Back In Anger", bei der Liam und Noel Gallagher erstmals die Hintergründe des Reunions-Wunders erzählen.

Liam und Noel Gallagher präsentieren in Venedig die Doku zum Oasis-Comeback. © Simon Emmett

Ebenfalls außer Konkurrenz läuft der Abschlussfilm "Dio Ride". Dafür wurden gleich 19 Filme in den Orizzonti-Wettbewerb igenladen. Auch die deutsch-österreichische Koproduktion "Oase" von Jannis Lenz. Dazu präsentiert der heimische Regisseur Manuel Wetscher dort seinen Debütfilm "Eklipse" .

Den Juryvorsitz übernimmt Maggie Gyllenhaal. George Clooney wird für das Lebenswerk ausgezeichnet.