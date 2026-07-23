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Neues Duett von Elton John und George Michael!

Zwei Männer sitzen elegant gekleidet an einem festlich gedeckten Tisch auf einer Veranstaltung.
© Gamma-Rapho via Getty Images
1993 standen Elton John und George Michael wieder gemeinsam im Studio. Das Duett "This Kind Of Love" blieb unveröffentlicht. Jetzt will es Michaels-Manager veröffentlichen. Und eine Film-Doku gleich dazu!
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1985 trat man bei Live Aid gemeinsam auf. 1991 gab’s das Hit-Duett "Don’t Let the Sun Go Down on Me” und 1997 stützte man sich beim Begräbnis von Lady Diana Spencer. Elton John und George Miachel verband eine dicke Freundschaft. Jetzt, fast 10 Jahre nach dem Tod der „Last Christmas"-Legende, könnte es ein neues Duett geben. Das stellt nun Andros Georgiou, der Ex-Manager von George Miachel in Aussicht!

Duett wurde 1993 aufgenommen. Blieb bis jetzt geheim!

Jetzt plant Georgiou darüber eine Doku-Film und will diesen mit dem Elton-John-Duett "This Kind Of Love" auffetten. "Ich habe Aufnahmen, auf denen George den Song singt, und solche, auf denen Elton ihn singt; mein Traum ist es also, daraus einen gemeinsamen Titel zu machen", sagt der Manager. "Ich müsste Elton um Erlaubnis bitten, die Gesangsspuren zusammenzuführen. Ich bin sicher, er würde zustimmen, denn er war absolut begeistert von dem Song und ein großer Bewunderer von George."

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Ewige Freundschaft: George Michael & Elton John. © Getty Images

Der Ball liegt jetzt bei Elton. Da er aber immer wieder seine Hochachtung vor George Michael gezeigt hat, zuletzt auch beim Glastonbury Festival, wo er ihm "Don’t Let The Sun Go Down On Me" widmete und George dabei als "einen der fantastischsten Sänger, Songwriter und Künstler Großbritanniens" bezeichnete, darf man wohl annehmen, dass die Duett-Sensation "This Kind Of Love" rund um den 10. Todestag von George Michael (25. Dezember) veröffentlicht wird. Eine echte Pop-Sensation!

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