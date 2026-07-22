Konzert-Hammer
Rita Ora plant Wien-Überraschung!
2014, da hatte sie mit "I Will Never Let You Down" ihren ersten Top-5-Hit, feierte Rita Ora beim Donauinselfest ihr Wien-Debüt. Jetzt, 35 Millionen verkaufte CDs und 10 Milliarden Streams später, kommt sie wieder. Am Donnerstag zündet die Pop-Queen beim "Donauinsel Open Air", für das Eintritt zu bezahlen ist, ihre brandneue Hit-Show. Neben Chart-Krachern wie "For You", Your Song“ oder "Let You Love Me” stellt die singende Schauspielerin („Fifty Shades of Grey“) dabei auch die eine oder andere Song-Premiere in Aussicht. „Es wird jede Menge Überraschungen geben." Auch eine Verbeugung vor Cher. Mit dem Cover von "Believe".
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Als Warm-up für das Pop- und Mode-Feuerwerk, für das sie jede Menge knappe Outfits eingepackt hat, gibt’s die Hits von Milow („Ayo Technology“) und Leony („Remedy“).
Als Nachschlag vielleicht ja einen Ausflug ins Wiener Nachtleben .“Ich möchte bis in den Morgen durchtanzen und zum Würstelstand.“ Und das sogar mit Begleitung. Gut möglich, dass ihr Ehemann, der Hollywood-Regisseur Taika Waititi, mit nach Wien kommt.
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