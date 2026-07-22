International
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Hammer

Rita Ora plant Wien-Überraschung!

Frau mit Sonnenbrille und Spitzenkleidung singt auf einer Konzertbühne und hält ein Mikrofon.
© Getty Images
Es ist das unumstrittene Highlight der "Donauinsel Open Air" Serie: Am Donnerstag feiert Rita Ora nach 12 Jahren Pause ihr Wien Comeback. Mit heißer Show und Party-Programm.
OE24 auf Google bevorzugen

2014, da hatte sie mit "I Will Never Let You Down" ihren ersten Top-5-Hit, feierte Rita Ora beim Donauinselfest ihr Wien-Debüt. Jetzt, 35 Millionen verkaufte CDs und 10 Milliarden Streams später, kommt sie wieder. Am Donnerstag zündet die Pop-Queen beim "Donauinsel Open Air", für das Eintritt zu bezahlen ist, ihre brandneue Hit-Show. Neben Chart-Krachern wie "For You", Your Song“ oder "Let You Love Me” stellt die singende Schauspielerin („Fifty Shades of Grey“) dabei auch die eine oder andere Song-Premiere in Aussicht. „Es wird jede Menge Überraschungen geben." Auch eine Verbeugung vor Cher. Mit dem Cover von "Believe".

Auch interessant

Diesel in Wien kostet wieder über 2 Euro

Pleite-Schock beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Überraschender Sieger: Das sind Europas 50 beste Bars 2026

Sängerin mit gestreiftem Outfit und Sonnenbrille singt energetisch auf einer Festivalbühne.
Rita Ora zündet die heißeste Show des Sommers. © Redferns
Sängerin mit blonder Bobfrisur und Spitzenoutfit singt auf einer Bühne mit blauem Hintergrund.
Auch für Wien hat Rita Ora jede Menge sexy Outfits eingepackt. © Getty Images

Als Warm-up für das Pop- und Mode-Feuerwerk, für das sie jede Menge knappe Outfits eingepackt hat, gibt’s die Hits von Milow („Ayo Technology“)  und  Leony („Remedy“).

Ein Mann in hellen Kleidern und eine Frau im roten Kleid posieren auf einem Premieren-Teppich.
Rita Ora will in Wien die Nacht zum Tag machen. Vielleicht ja mit Ehemann Taika Waititi im Schlepptau. © Variety via Getty Images

Als Nachschlag vielleicht ja einen Ausflug ins Wiener Nachtleben .“Ich möchte bis in den Morgen durchtanzen und zum Würstelstand.“ Und das sogar mit Begleitung. Gut möglich, dass ihr Ehemann, der Hollywood-Regisseur Taika Waititi, mit nach Wien kommt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Godzilla"-Star Kaylee Hottle stirbt mit nur 18 Jahren

MrBeast feiert seine Traumhochzeit

Krebs-Drama um Tochter von "Friends"-Star

Roxette lassen die Donauinsel beben

Tragödie um Beauty-Queen: LaToya Malcolm (†35) plötzlich tot

ESC-Hammer: Delta Goodrem kommt zurück nach Wien

Marilyn Manson schockt die MetaStadt

Heidi Klums Sohn spricht über berufliche Zukunft

Bonnie Tyler: Alle Details zur Beerdigung

Rita Ora plant Wien-Überraschung!