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ESC-Hammer: Delta Goodrem kommt zurück nach Wien

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Frau in glitzerndem Kleid jubelt auf einer Bühne mit Mikrofon und ausgebreiteten Armen.
© Getty Images
Beim Song Contest begeisterte Delta Goodrem mit einer atemberaubenden Show. Jetzt zündet sie ihren ESC-Hit "Eclipse" wieder in Wien. Am 13. März gibt’s die neue Show "Pure" in der Arena
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Beim Song Contest in Wien zündete sie eine oscarreife Show zur Power-Ballade "Eclipse" und schaffte es damit bis ins Stechen mit der späteren Siegerin Dara (Bulgarien) und dem Israeli Noam Bettan. Jetzt nimmt die australische ESC-Queen Delta Goodrem wieder Kurs auf Wien. Am 13. März liefert sie ihre neue Show "Pure" in der Wiener Arena. Die Karten für den Song Contest Kracher sind in Kürze bei oeticket und ticket24 erhältlich.

Mit Goodrem, die sich beim Song Contest in alle Herzen sang, kommt ein echter Weltstar nach Wien: Drei World Music Awards, ein MTV Video Music Award, 17 Top-10-Hits und 144 Folgen der Kult-TV-Serie "Neighbours" – die 41-jährige Diva gilt neben Kylie Minogue als größter Pop-Export Australiens. Mit der eindringlichen Power-Ballade "Eclipse" holte sie beim Song Contest Platz 4. In der Jurywertung lag sie damit sogar auf Platz 2. Dazu gab’s in der Stadthalle bei den Marcel Bezençon Awards, die nach dem Erfinder des Song Contest benannt sind, die begehrte Trophäe für den "Media Award".

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Am 13. März in der Wiener Arena: Delta Goodrem © Arcadia live

Ihr Hit "Eclipse" gilt als einer der Dauerbrenner des heurigen Song Contest und hält schon bei über 2,8 Millionen YouTube-Views für die atemberaubende Final-Performance. Am 13. März ertönt er nun wieder in Wien.

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