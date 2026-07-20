Marilyn Manson schockt die MetaStadt

Provokanter Auftakt der MetaStadt-Konzerte in Wien. Am Dienstag zündet Schockrocker Marilyn Manson seine neue Show "One Assassination Under God" und lässt dabei auch auf eine Weltpremiere hoffen.

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Brennende Bibel, Nazi-Propaganda oder Drogenverherrlichung. Bereits 18 Mal tobte Marilyn Manson über heimischen Bühnen. Zuletzt 2018 beim Nova Rock. Jetzt lässt er erstmals die MetaStadt erzittern. Am Dienstag zündet der Schockrocker die neue Show "One Assassination Under God" (z.dt "Ein Attentat unter Gott“), bei der er vom Opener „Nod If You Understand" bis zum Finale rund um das brachiale Depeche-Mode-Cover "Personal Jesus" wieder auf bewusste Provokationen setzt. Teuflische Lichtspiele, laszives Reiben im Genitalbereich („Angel With the Scabbed Wings“ und ein bizarrer Auftritt auf Krücken („Tourniquet“) inklusive.

Fans hoffen auf Weltpremiere

Als Vorspiel lieferte Manson bereits am Freitag die neue Single "Front Toward Enemy", ein weiterer Vorbote der neuen, für 14. August erwarteten CD "One Assassination Under God – Chapter 2", die er nun möglicherwiese zwischen 50-Millionen-fach verkauften Schock-Rock-Hymnen wie "The Dope Show", "Mobscene" oder "The Beautiful People" in Wien als Weltpremiere zündet. Die Österreich-Premiere von "Exit Wound” steht ja fix auf der Setlist. „Sweet Dreams" ja sowieso.

Starkes Programm in der MetaStadt.

MetaStadt liefert heuer ein starkes Konzert Programm. © Facebook

Coole Kulisse für heiße Konzerte: Die MetaStadt nahe der Erzherzog-Karl-Straße. © Diana Horst

Manson startet damit den Konzertreigen in der MetaStadt, der heuer u.a. auch Bibiza (24. Juli), das Austropop Doppelpack Josh. & Rian (26. Juli), Michael Patrick Kelly (31. Juli) oder die nimmermüden Punks Deftones (16. August) in das historische Fabrikareal nahe der Erzherzog-Karl-Straße bringt.