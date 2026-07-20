Musik
TV
E-Paper
Kultur

Konzert-Hammer

Marilyn Manson schockt die MetaStadt

Sänger mit auffälligem Make-up und Tätowierungen singt auf einer Konzertbühne ins Mikrofon.
© Getty Images
Provokanter Auftakt der MetaStadt-Konzerte in Wien. Am Dienstag zündet Schockrocker Marilyn Manson seine neue Show "One Assassination Under God" und lässt dabei auch auf eine Weltpremiere hoffen.
OE24 auf Google bevorzugen

Brennende Bibel, Nazi-Propaganda oder Drogenverherrlichung. Bereits 18 Mal tobte Marilyn Manson über heimischen Bühnen. Zuletzt 2018 beim Nova Rock. Jetzt lässt er erstmals die MetaStadt erzittern. Am Dienstag zündet der Schockrocker die neue Show "One Assassination Under God" (z.dt "Ein Attentat unter Gott“), bei der er vom Opener „Nod If You Understand" bis zum Finale rund um das brachiale Depeche-Mode-Cover "Personal Jesus" wieder auf bewusste Provokationen setzt. Teuflische Lichtspiele, laszives Reiben im Genitalbereich („Angel With the Scabbed Wings“ und ein bizarrer Auftritt auf Krücken („Tourniquet“) inklusive.

Fans hoffen auf Weltpremiere

Als Vorspiel lieferte Manson bereits am Freitag die neue Single "Front Toward Enemy", ein weiterer Vorbote der neuen, für 14. August erwarteten CD  "One Assassination Under God – Chapter 2", die er nun möglicherwiese zwischen 50-Millionen-fach verkauften Schock-Rock-Hymnen wie "The Dope Show", "Mobscene" oder "The Beautiful People" in Wien als Weltpremiere zündet. Die Österreich-Premiere von "Exit Wound” steht ja fix auf der Setlist. „Sweet Dreams" ja sowieso.

Auch interessant

Schock nach Online-Date: 24-Jährige brutal ausgeraubt

Babler unter Druck: "Kein Rückenwind" aus Wien

Zverev & Thomalla: Auszeit nach Wimbledon-Aus

Starkes Programm in der MetaStadt.

Plakat der Wien MetaStadt Open Air Konzerte 2026 mit Bandnamen und Terminen.
MetaStadt liefert heuer ein starkes Konzert Programm. © Facebook
Open-Air-Konzert auf dem MetaStadt-Gelände mit Menschenmenge und beleuchteter Bühne bei Abenddämmerung.
Coole Kulisse für heiße Konzerte: Die MetaStadt nahe der Erzherzog-Karl-Straße. © Diana Horst

Manson startet damit den Konzertreigen in der MetaStadt, der heuer u.a. auch Bibiza (24. Juli), das Austropop Doppelpack Josh. & Rian (26. Juli), Michael Patrick Kelly (31. Juli) oder die nimmermüden Punks Deftones (16. August) in das historische Fabrikareal nahe der Erzherzog-Karl-Straße bringt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Helene Fischer bricht mit ihrer 360°-Show alle Rekorde

"Sorry Not Sorry": Lika Doss rechnet mit Selbstzweifeln ab

MH370: Ist die Maschine gelandet?

Dirty Campaigning: "G!LT" will auch mitmachen

Musik-Legende Bob Dylan kommt nach Österreich!

0:2 – Austria verliert gegen WAC bei Schneckerl-Feier

Marilyn Manson schockt die MetaStadt

Rekord-Welle rollt: The Rolling Stones holen sensationell Platz 1

First-View-Events: Einrichtungskompetenz mit ALPHAOMEGA in der Blauen Lagune

Frauengruppe erntet Bravo- und Buhrufe