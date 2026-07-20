Zverev & Thomalla: Auszeit nach Wimbledon-Aus

Nur wenige Tage nach seiner bitteren Final-Niederlage in Wimbledon gönnt sich der deutsche Tennis-Star eine wohlverdiente Auszeit. Gemeinsam mit Partnerin Sophia Thomalla (36) und Dackel-Mädchen Mishka genießt der Profisportler die Sonne auf einer Luxus-Yacht vor Ibiza.

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Die Enttäuschung nach dem verlorenen Wimbledon-Finale gegen den Südtiroler Jannik Sinner saß tief, doch Alexander Zverev blickt bereits wieder nach vorn. Um nach einer langen und extrem kräftezehrenden Saison den Kopf freizubekommen, schaltete der 29-Jährige erst einmal in den Urlaubsmodus.

Bevor es für Zverev auf eine Bootstour mit Kumpel Rafael Nadal vor Mallorca ging, reiste der Tennis-Profi weiter nach Ibiza. Dort wurde er nun schwer verliebt mit seiner Partnerin Sophia Thomalla auf einer Yacht gesichtet.

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Dackel Mishka stiehlt die Show

Der heimliche Star des Pärchen-Urlaubs läuft jedoch auf vier Pfoten. Dackel-Mädchen Mishka darf auf der Baleareninsel auf keinen Fall fehlen.

Trennung auf Zeit im Spätsommer?

Allzu lange wird die romantische Erholungsphase unter der spanischen Sonne allerdings nicht andauern. Schon in Kürze startet für Zverev die intensive Vorbereitung auf die anstehende Hartplatz-Saison in Nordamerika, wo die wichtigen Masters-Turniere sowie die US Open auf dem Programm stehen.

Ob ihn seine Liebste in die USA begleiten wird, ist allerdings fraglich. Wie die Bild-Zeitung berichtet, stehen für die 36-jährige Moderatorin während des Grand-Slam-Turniers wichtige berufliche Verpflichtungen in Deutschland an. Dem Paar droht im Spätsommer also erst einmal eine räumliche Trennung auf Zeit.