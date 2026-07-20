Tom Kaulitz über Sex mit Heidi Klum

Die Kaulitz-Zwillinge gewähren private Einblicke. Im Interview zur neuen Netflix-Staffel sprechen Bill und Tom ganz offen über ihr Liebesleben und enthüllen völlig verschiedene Ansichten.

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Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sorgen mit intimen Details für Aufsehen. Anlässlich der dritten Staffel ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" sprachen die beiden 36-Jährigen bei RTL überraschend offen über ihr Liebesleben. Besonders Bills Ansichten über die ideale Dauer im Bett weichen stark von denen seines Bruders ab.

Kurzer Sex ist perfekt

Bill ist nämlich fest davon überzeugt, dass guter Sex keineswegs stundenlang dauern muss. Für ihn seien zwölf bis 20 Minuten vollkommen perfekt, während ein ausgiebiges Fest absolut nichts für ihn sei. "Ich bin sauer, wenn ich meinen Partner nicht beglückt habe nach 15 Minuten, dann denke ich, mache ich irgendwas verkehrt", erklärt der Sänger.

Tom Kaulitz und Heidi Klum © FilmMagic

Tom widerspricht seinem Bruder

Tom Kaulitz sieht das allerdings komplett anders und konterte lachend, dass seine Ehefrau sauer wäre, wenn nach zwölf Minuten schon alles vorbei sei. Der Musiker ist seit 2019 mit Model Heidi Klum verheiratet und schwärmte bereits 2025 im gemeinsamen Podcast "Kaulitz und Kaulitz – Senf aus Hollywood" vom gemeinsamen Liebesleben, das er als "Lottogewinn" bezeichnete. Die sexuelle Verbindung habe bei ihnen von Anfang an perfekt gestimmt.

Tiefe Verbundenheit im Bett

Auch Heidi Klum äußerte sich bereits in der Vergangenheit ähnlich über das Thema. Für das Model gehört guter Sex fest zu einer glücklichen Beziehung dazu. Sie beschrieb die Intimität im Jahr 2019 gegenüber Tom als den sinnlichsten Moment, in dem man tief mit der anderen Person verbunden ist und alles um sich herum komplett vergisst. Damit schließen sich die beiden Brüder dem Thema mit sehr gegensätzlichen Einstellungen an.