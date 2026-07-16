Kaulitz: Millionen-Konzert wird zum Albtraum

Für das große Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen ihres Megahits "Durch den Monsun" fuhren Tokio Hotelgigantische Geschütze auf – doch für Frontmann Bill mutierte die Show hinter den Kulissen zu einem absoluten Horror.

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Wer Geburtstag feiert, der lässt sich im Hause Kaulitz nicht lumpen. Unter diesem Motto stand das spektakuläre Jubiläumskonzert von Tokio Hotel, bei dem die Band für Drohnen, ein opulentes Feuerwerk und eine Crew von satten 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem tief ins Börserl griff. Geld spiele überhaupt keine Rolle, stellt Bill Kaulitz gewohnt extravagant in der neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" klar, die ab dem 23. Juli auf der Streaming-Plattform zu sehen ist. Rund 1,4 Millionen Euro soll die Mega-Produktion heuer verschlungen haben. Der finanzielle Profit stand dabei ohnehin nicht im Fokus des Sängers, vielmehr wollte die Band ihrem treuen Publikum einfach ein unvergessliches Geschenk machen.

Der absolute Super-GAU auf der Bühne

Doch die anfängliche Euphorie verflog rasch. Schon im Vorfeld der Show zeigte sich Bill unzufrieden und bemängelte, dass die gesamte Planung extrem auf den letzten Drücker realisiert wurde. Dass das dicke Ende erst noch kommen sollte, ahnte der 36-Jährige zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Mitten unter dem Konzert folgte schließlich der technische Totalausfall, als sich die In-Ear-Strecke des Sängers komplett verabschiedete. Die fatale Folge war, dass Bill im ohrenbetäubenden Lärm der Wuhlheide plötzlich völlig im Dunkeln tappte und weder seine eigene Stimme noch die Instrumente seiner Bandkollegen hören konnte.

In einer kurzen Garderobenpause machte der sichtlich geschockte Musiker seinem Ärger lautstark Luft und sprach von der schlimmsten Panne, die ihm in seiner gesamten Karriere jemals passiert sei. Dass das Publikum dank eines raschen Mikrofon-Tauschs von dem akustischen Fiasko draußen fast nichts mitbekam, konnte den wütenden Frontman auch nach dem großen Finale keineswegs beruhigen. Völlig aufgelöst schimpfte Bill über seine ganz persönliche Horrorshow und einen Sound, der für ihn schlichtweg unzumutbar gewesen sei.

Trost von Tom und Heidi Klum

Selbst die engsten Vertrauten hatten in der Folge Mühe, den tief enttäuschten Sänger wieder aufzurichten. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz versuchte, die Wogen vorsichtig zu glätten, sprang auch dessen Ehefrau Heidi Klum als seelische Unterstützung ein. Die Model-Mama hatte das Konzert live aus dem Publikum mitverfolgt und versicherte ihrem Schwager, dass man von den massiven Tonproblemen auf den Rängen absolut nichts gemerkt habe.

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Für Bill war der Abend dennoch gelaufen, da er vor lauter Panik und Anspannung ab dem Ausfall keinerlei Spaß mehr an dem Auftritt finden konnte. Erst mit reichlich zeitlichem Abstand und beim Blick auf die begeisterten Gesichter der Fans in den später aufgezeichneten Interviewsequenzen für das Netflix-Format fand er seinen Frieden mit dem Abend und räumte versöhnlich ein, das Konzert im Nachhinein nun doch noch genießen zu können.