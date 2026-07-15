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Ariana Grande: Liebes-Comeback nach 10 Jahren

Zwei lachende Menschen gehen zusammen durch einen Flughafenflur mit Taschen in der Hand.
© GC Images
Sensationelle Neuigkeiten von Pop-Superstar Ariana Grande: Mehr als zehn Jahre nach ihrer Trennung soll die Sängerin wieder mit dem Tänzer und Fotografen Ricky Alvarez zusammen sein.
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Die Gerüchteküche in Hollywood brodelte bereits seit einigen Wochen gewaltig, doch nun scheinen alle Zweifel beseitigt zu sein. Ein Insider bestätigte gegenüber dem US-Portal "TMZ" das Liebes-Comeback von Ariana Grande und Ricky Alvarez, die bereits im Jahr 2015 für rund zwölf Monate ein Paar waren. Ein ganz klares Zeichen für die neu entflammte Liebe lieferte die Sängerin ihren Fans höchstpersönlich bei ihrem Konzert in New York City am 13. Juli.

Auf der Bühne änderte Ariana kurzerhand die weltberühmten Zeilen ihres Hits "Thank U, Next", den sie einst über ihre Vergangenen geschrieben hatte. Aus der bekannten Zeile, dass sie über die Songs für Ricky heute nur noch lache, wurde plötzlich die emotionale Botschaft: "Wir finden immer wieder zueinander zurück." Dieselbe Textänderung hatte sie bereits Ende Juni bei ihren Auftritten im US-Bundesstaat Texas präsentiert, wo das Paar zuvor auch schon gemeinsam gesichtet worden war. Sogar den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli feierte der Rückkehrer bereits im Kreis von Arianas Familie im sonnigen Florida.

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Altes Vertrauen neu entfacht: Sie lassen es langsam angehen

Nach der Trennung im Juli 2016 riss der Kontakt zwischen den beiden nie ab, sie blieben über all die Jahre eng befreundet. Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Musikerin dem Magazin "People" verriet, wollen die beiden die Sache trotz der großen Gefühle erst einmal ruhig und ohne Druck angehen. Ariana genieße seine positive Energie und sein Vertrauen im Moment in vollen Zügen.

Für die Sängerin kommt diese glückliche Wendung nach turbulenten Beziehungsmonaten gerade recht. Erst Anfang Juni wurde ihre Trennung von Schauspieler Ethan Slater (34) bekannt, mit dem sie nach der Scheidung von Ex-Mann Dalton Gomez (30) drei Jahre lang liiert gewesen war. Nun konzentriert sich die 33-Jährige erst einmal auf ihre laufende Nordamerika-Tour und den bevorstehenden Release ihres neuen Albums "petal", das am 31. Juli erscheint, bevor es für sie im August für mehrere Konzerte über den Atlantik nach London geht – gut möglich, dass ihr altneuer Lieblingsmensch sie dann bereits aus dem Backstage-Bereich unterstützt.

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