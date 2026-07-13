International
TV
E-Paper
Stars

Filter-Fail

Sylvie Meis: Shitstorm für DIESES Foto

OR
von
Sylvie Meis
© Getty Images
Eigentlich wollte Moderatorin Sylvie Meis (48) nur einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohn Damian (20) teilen. Doch was Fans auf Instagram zu sehen bekommen, sorgt im Netz für fassungsloses Kopfschütteln. Der Vorwurf: Beauty-Retusche des Grauens – und das nicht nur bei ihr selbst!
OE24 auf Google bevorzugen

Da ist der Photoshop-Teufel wohl komplett mit ihr durchgegangen! Sylvie Meis liebt den perfekten Auftritt, das ist kein Geheimnis. Doch mit ihrem neuesten Posting hat sich die schöne Holländerin scheinbar ein dickes Eigentor geschossen. Auf den ersten Blick ein perfektes Mutter-Sohn-Duo – auf den zweiten Blick ein absoluter Albtraum aus der digitalen Beauty-Werkstatt.

Auch interessant

Fans zahlen für Müll von Taylor Swifts Hochzeit

Kindes-Missbrauch: Ex-DSDS-Teilnehmer Dominik Münch sitzt in U-Haft

Lindsay Lohan wird 40: Das steckt hinter ihrem Beauty-Wandel

Abrechnung im Netz: "Jemand muss ihr die FaceTune-App wegnehmen!"

Die Community kennt kein Erbarmen. In den Kommentaren unter dem Beitrag brennt die Hütte. Der Grund: Die Bearbeitung ist so extrem, dass man es laut den Fans sofort sieht. Die Gesichter erinnern eher an Wachsfiguren als an echte Menschen.

Besonders bitter: Sylvie hat offenbar nicht nur an sich selbst herumoptimiert, sondern auch vor ihrem eigenen Sohn nicht haltgemacht!

Die Fans sind fassungslos und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft:

Darf man so viel Face-Filter benutzen?👀 

Also wenn man ein Bild so krass bearbeitet, sollte man es wenigstens beherrschen🥲

Jeder blinde sieht dass ihr Gesicht so krass bearbeitet ist… wieso macht man so etwas..

Fans sind enttäuscht

Neben Spott mischt sich auch jede Menge Enttäuschung unter die Kommentare. Viele User werfen der Moderatorin vor, ein schlechtes Vorbild zu sein:

Die Filter sind außer Kontrolle. Es ist okay, nicht perfekt auszusehen. Es ist okay, zu altern. Man nennt es Menschsein

Ob Sylvie auf den heftigen Gegenwind reagieren oder die Kommentarfunktion bald komplett ausschalten wird? Bisher schweigt die Moderatorin zu den Fake-Vorwürfen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Paris Hiltons Horror-Internat verliert Lizenz

Rolling Stones überraschen mit Mini-Konzert in London

Kult-Comeback: Borat-Star bringt jetzt Ali G zurück

30 Millionen Dollar: So teuer war Swift-Hochzeit

Rolling Stones: Mega-Überraschung vor Österreich-Konzert

Taylor Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

Bonnie Tyler: Chart-Sturm nach Todesdrama

Flitterwochen im Luxus-Club: So feiern Swift & Kelce

Shakira rockt die Charts, die WM und ihr eigenes Stadion

Bonnie Tyler: "Kinder waren mir leider nicht vergönnt!"