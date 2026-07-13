Sylvie Meis: Shitstorm für DIESES Foto

Eigentlich wollte Moderatorin Sylvie Meis (48) nur einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohn Damian (20) teilen. Doch was Fans auf Instagram zu sehen bekommen, sorgt im Netz für fassungsloses Kopfschütteln. Der Vorwurf: Beauty-Retusche des Grauens – und das nicht nur bei ihr selbst!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Da ist der Photoshop-Teufel wohl komplett mit ihr durchgegangen! Sylvie Meis liebt den perfekten Auftritt, das ist kein Geheimnis. Doch mit ihrem neuesten Posting hat sich die schöne Holländerin scheinbar ein dickes Eigentor geschossen. Auf den ersten Blick ein perfektes Mutter-Sohn-Duo – auf den zweiten Blick ein absoluter Albtraum aus der digitalen Beauty-Werkstatt.

Abrechnung im Netz: "Jemand muss ihr die FaceTune-App wegnehmen!"

Die Community kennt kein Erbarmen. In den Kommentaren unter dem Beitrag brennt die Hütte. Der Grund: Die Bearbeitung ist so extrem, dass man es laut den Fans sofort sieht. Die Gesichter erinnern eher an Wachsfiguren als an echte Menschen.

Besonders bitter: Sylvie hat offenbar nicht nur an sich selbst herumoptimiert, sondern auch vor ihrem eigenen Sohn nicht haltgemacht!

Die Fans sind fassungslos und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft:

Darf man so viel Face-Filter benutzen?👀

Also wenn man ein Bild so krass bearbeitet, sollte man es wenigstens beherrschen🥲

Jeder blinde sieht dass ihr Gesicht so krass bearbeitet ist… wieso macht man so etwas..

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Fans sind enttäuscht

Neben Spott mischt sich auch jede Menge Enttäuschung unter die Kommentare. Viele User werfen der Moderatorin vor, ein schlechtes Vorbild zu sein:

Die Filter sind außer Kontrolle. Es ist okay, nicht perfekt auszusehen. Es ist okay, zu altern. Man nennt es Menschsein

Ob Sylvie auf den heftigen Gegenwind reagieren oder die Kommentarfunktion bald komplett ausschalten wird? Bisher schweigt die Moderatorin zu den Fake-Vorwürfen.