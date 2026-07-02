Lindsay Lohan wird 40: Das steckt hinter ihrem Beauty-Wandel

Kaum zu glauben: Lindsay Lohan wird heute, am 2. Juli 2026, 40 Jahre alt. Doch statt ihres Geburtstags sorgt vor allem ihr spektakulärer Beauty-Wandel für Schlagzeilen. Die Schauspielerin wirkt frischer, eleganter und strahlender denn je. Was genau steckt hinter ihrer krassen Verwandlung?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Viele kennen Lindsay Lohan noch aus den 2000er-Jahren. Einer Zeit, in der sie nicht nur als gefeierter Hollywood-Star, sondern auch wegen ihrer wilden Partynächte, privaten Turbulenzen und zahlreicher Skandale regelmäßig die Schlagzeilen beherrschte. Doch dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Neben ihrem beruflichen Comeback sorgt vor allem ihre optische Verwandlung für Gesprächsstoff.

Lindsay Lohans Comeback

Wer an Lindsay Lohan in den 2000ern denkt, hat sofort Bilder von unzähligen roten Teppichen, Paparazzi-Skandalen und Teenie-Hits wie "Freaky Friday" im Kopf. Nach einigen sehr turbulenten Jahren im Rampenlicht zog sich die Schauspielerin zurück und wagte in Dubai einen Neustart. Dort fand sie mit dem Finanzier Bader Shammas die große Liebe, heiratete 2022 und wurde im Sommer 2023 Mama des kleinen Luai.

© GC Images

Mit der inneren Ruhe kam auch der große berufliche Erfolg zurück. Spätestens mit der viel gefeierten Kino-Fortsetzung "Freakier Friday" (2025) an der Seite von Jamie Lee Curtis, Netflix-Hits wie "Our Little Secret" und der Hulu-Serie "Count My Lies" hat Lindsay bewiesen: Sie ist wieder voll da.

Ihr optischer Wandel

So richtig wild wurde es um ihren neuen Look im Mai 2026, als Lindsay bei den Disney Upfronts in New York City erschien. Als sie in einer atemberaubenden Couture-Robe von Ashi Studio über den roten Teppich schwebte, trauten viele Fans ihren Augen kaum.

© WireImage

Viele Fans staunten über ihr faltenfreies, strahlendes Gesicht. "Ich dachte zuerst, das sei Julia Roberts!", schrieb ein User. Andere fühlten sich bei ihrem makellosen Look eher an Schauspielkollegin Mandy Moore erinnert. Sofort wurde wild spekuliert: War hier etwa ein prominenter Schönheitschirurg am Werk? Experten sprachen im Netz bereits von einer sogenannten "Volumen-Subtraktion" – also dem gezielten Auflösen von alten, unnatürlichen Fillern, um die jugendliche Gesichtskontur wiederherzustellen.

Das Geheimnis ihres Beauty-Wandels

Lindsay selbst nimmt den Facelift-Gerüchten jedoch gekonnt den Wind aus den Segeln. In Interviews konterte sie kürzlich, dass ihr zwischen Kind, Ehemann und ständigen Dreharbeiten schlichtweg die Zeit für große Operationen und die damit verbundenen Erholungsphasen fehle.

© FilmMagic

Stattdessen schwört der Hollywood-Star auf eine strikte und sehr spezifische Wellness-Routine:

Der Zauber-Saft am Morgen: Lindsays Tag startet mit einem ganz besonderen Drink. Sie mixt sich frischen Saft aus Karotte, Ingwer, Zitrone, Apfel und einem Schuss Olivenöl.

Dubai-Dermatologie: Auf Instagram bedankte sich Lindsay kürzlich bei ihrer langjährigen Dermatologin aus Dubai, Dr. Radmila Lukian, der sie blind vertraue und die ihre Haut perfekt auf Reisen vorbereitet.

High-Tech-Pflege statt Skalpell: Anstelle großer Eingriffe setzt die 40-Jährige auf sanfte Laser-Behandlungen (sogenannte Laser-Facials), regelmäßige Eiswasser-Anwendungen für die Durchblutung und subtiles Botox, gepaart mit täglichen Augenmasken und Pilates-Workouts.

Bereit für ein neues Jahrzehnt

Passend zu ihrem runden Geburtstag zeigt sich Lindsay Lohan so geerdet wie nie zuvor. Als Gesicht der Chime-Kampagne "Welcome to 30" gab sie jüngeren Millennials kürzlich Lebensweisheiten mit auf den Weg und betonte, welche Lektion sie über all die Jahre gelernt habe: "Der Wert der Zeit. Dass Zeit kostbar ist und wir manchmal vergessen, dass sie so schnell vergeht. Wir sollten jeden Moment in vollen Zügen genießen."

Dem können wir nur zustimmen! Lindsay hat ihre wilde Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen und ist heute das beste Beispiel dafür, dass ein Neuanfang – und ein unfassbarer Glow-up – in jedem Lebensabschnitt möglich ist.