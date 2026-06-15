Kein Wunder, dass Ihr Make-up im Sommer verläuft - bei diesen Fehlern

Kaum steigen die Temperaturen, schmilzt das Make-up gefühlt direkt vom Gesicht. Doch oft ist nicht die Hitze allein schuld. Diese fünf Fehler sorgen dafür, dass Foundation, Mascara und Co. im Sommer deutlich schneller verlaufen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Panda-Augen, fleckiger Concealer und ein Gesicht, das mehr glänzt als gewollt: Der Sommer ist für viele Beauty-Fans die härteste Jahreszeit. Hohe Temperaturen, Schweiß und Sonnenschutz stellen selbst die beste Make-up-Routine auf die Probe. Oft liegt es aber nicht nur an der Hitze. Häufig sind es kleine Fehler in der Routine, die dafür sorgen, dass Foundation, Mascara und Co. schon nach wenigen Stunden verschwinden.

Fehler 1: Zu viele Pflegeprodukte unter dem Make-up

© Getty Images

Ja, die Haut braucht auch im Sommer Feuchtigkeit. Mehr ist aber nicht immer besser. Wer mehrere Seren, eine reichhaltige Creme, Sonnenschutz und zusätzlich noch einen Primer aufträgt, schafft oft die perfekte Grundlage dafür, dass das Make-up später verrutscht.

Bei hohen Temperaturen gilt: Weniger ist oft mehr. Leichte Seren, Gel-Cremes oder Fluids fühlen sich angenehmer an und überfordern die Haut nicht. Oft reicht bereits ein feuchtigkeitsspendendes Serum in Kombination mit einem Primer sowie einer BB- oder CC-Cream mit Lichtschutzfaktor. Schwere Cremes können die Haut dagegen unnötig glänzen lassen und verhindern, dass das Make-up optimal haftet.

Fehler 2: Das ganze Gesicht mit Foundation abdecken

Im Sommer muss nicht jede Rötung oder Unreinheit unter einer dicken Schicht Foundation verschwinden. Statt das gesamte Gesicht stark zu schminken, wirkt es oft natürlicher und haltbarer, gezielt mit Concealer zu arbeiten. Einzelne Pickelchen, Augenringe oder Rötungen lassen sich punktuell abdecken, ohne die Haut unnötig zu beschweren. Das Ergebnis: weniger Produkt auf der Haut und deutlich weniger Potenzial für Make-up-Pannen.

Fehler 3: Zu viele flüssige Produkte verwenden

© Getty Images

Liquid Blush, flüssiger Bronzer, Cream Contour, Glow Drops – Social Media liebt flüssige Texturen. Im Hochsommer können sie allerdings schnell zum Problem werden. Je mehr cremige oder flüssige Produkte übereinandergeschichtet werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alles im Laufe des Tages verschiebt. Wer ohnehin zu Glanz neigt, verstärkt diesen Effekt oft zusätzlich.

Für heiße Tage sind Puderprodukte häufig die bessere Wahl. Blush, Bronzer oder Contouring-Produkte in Puderform halten meist länger und sorgen für ein mattierteres Finish.

Fehler 4: Keine wasserfeste Mascara verwenden

Nichts sorgt schneller für Panda-Augen als Hitze, Schweiß und eine normale Mascara. Gerade im Sommer lohnt es sich, bei Wimperntusche und Lidstrich auf wasserfeste Produkte umzusteigen. Das gilt nicht nur für den Badetag am See, sondern auch für den Alltag in der Stadt. Denn schon hohe Temperaturen können dafür sorgen, dass Produkte wandern oder verschmieren.

Fehler 5: Das Make-up nicht fixieren

Der wohl häufigste Sommerfehler kommt ganz zum Schluss. Viele investieren Zeit in Foundation, Concealer und Bronzer, verzichten aber auf das Fixieren. Dabei macht genau dieser Schritt oft den Unterschied. Ein gutes Setting Spray hilft dabei, die Produkte an Ort und Stelle zu halten und sorgt dafür, dass Schweiß und Hitze dem Look weniger anhaben können. Wer besonders ölige Haut hat, kann zusätzlich mit einem leichten Fixierpuder arbeiten.

Während im Winter reichhaltige Pflege und Full-Glam-Looks problemlos funktionieren, braucht die Haut im Sommer meist etwas anderes. Leichte Texturen, gezielter Concealer-Einsatz, wasserfeste Produkte und ein gutes Setting Spray sorgen oft für deutlich bessere Ergebnisse als zehn verschiedene Schichten Make-up.