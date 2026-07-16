Masters of Longevity

Die Zukunft der Schönheit beginnt jetzt! So das Motto der exklusiven Beauty- Masterclass von MADONNA und Lancôme – auf den Spuren der neuen Absolue Longevity MD Linie.

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M it Blick auf die Spitzen des Wiener Stephansdoms wurden die Teilnehmer: innen des inspirierenden Beauty-Afternoons auf eine Reise an die Spitze der Longevity-Wissenschaft in Sachen Hautpf lege mitgenommen. Im traumhaften Ambiente des Juwel Wien konnte das neue Juwel aus dem renommierten Forschungsdepartement von Lancôme getestet werden: die neue Absolue Longevity MD-Linie, die das biologische Alter der Haut aktiv beeinf lusst.

Über den Wirkstoff-Durchbruch, die – einfach durchzuführende – Online-Hautanalyse und die Routine mit dem auf die jeweilige Hautalterungs-Phase perfekt abgestimmten Produkt informierten die Lancôme- Expert:innen ausführlich. Bevor man sich von Absolue Longevity MD Anticipate (unter 35 Jahre), Intercept (35-55 Jahre) und Reset (55+) selbst überzeugen und sich schließlich bei Köstlichkeiten auf der Dachterrasse austauschen konnte. Ein Longevity-Programm für Haut und Seele!