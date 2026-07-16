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BEAUTY MASTERCLASS

Masters of Longevity

Gruppenfoto mehrerer Frauen und eines Mannes bei einer Beauty-Masterclass mit Stadtblick im Hintergrund.
© Johannes KERNMAYER
Die Zukunft der Schönheit beginnt jetzt! So das Motto der exklusiven Beauty- Masterclass von MADONNA und Lancôme – auf den Spuren der neuen Absolue Longevity MD Linie.
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M it Blick auf die Spitzen des Wiener Stephansdoms wurden die Teilnehmer: innen des inspirierenden Beauty-Afternoons auf eine Reise an die Spitze der Longevity-Wissenschaft in Sachen Hautpf lege mitgenommen. Im traumhaften Ambiente des Juwel Wien konnte das neue Juwel aus dem renommierten Forschungsdepartement von Lancôme getestet werden: die neue Absolue Longevity MD-Linie, die das biologische Alter der Haut aktiv beeinf lusst.

Über den Wirkstoff-Durchbruch, die – einfach durchzuführende – Online-Hautanalyse und die Routine mit dem auf die jeweilige Hautalterungs-Phase perfekt abgestimmten Produkt informierten die Lancôme- Expert:innen ausführlich. Bevor man sich von Absolue Longevity MD Anticipate (unter 35 Jahre), Intercept (35-55 Jahre) und Reset (55+) selbst überzeugen und sich schließlich bei Köstlichkeiten auf der Dachterrasse austauschen konnte. Ein Longevity-Programm für Haut und Seele!

Beauty Masterclass MADONNA x Lancôme

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Kosmetikprodukte und Spiegel stehen auf einem Tisch, mit einem Werbeposter im Hintergrund.

Das Ergebnis von 15 Jahren Forschung an dem Verjüngungsbeschleuniger konnte vor Ort getestet werden.

© Johannes KERNMAYER

Elegant gedeckter Tisch vor Fenster mit Lancome-Logo und Blick über eine Stadt mit Kirchtürmen.

An der langen Beauty-Tafel unter Anleitung der Expert:innen ging die Masterclass ans Werk.

© Johannes KERNMAYER

Frauen tragen Stirnbänder und reinigen ihr Gesicht bei einer Beauty-Masterclass vor Spiegeln.

Gut kombinierbar ist die Absolue Longevity MD übrigens auch mit anderen Pflegeprodukten von Lancôme.

© Johannes KERNMAYER

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