Trend-Alarm: Diese 3 unkomplizierten Haarschnitte sind perfekt für die Hitze

Keine Lust auf Föhn, Glätteisen und stundenlanges Styling? Diese drei Trendfrisuren für den Sommer 2026 machen auch mit wenig Aufwand richtig viel her.

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Sobald die Temperaturen steigen, wird selbst die tägliche Haar-Routine schnell zur schweißtreibenden Angelegenheit. Aufwendige Föhnfrisuren halten bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit ohnehin oft nur wenige Minuten. Umso besser, dass die angesagtesten Haarschnitte des Sommers 2026 ganz ohne kompliziertes Styling auskommen.

Die Schnitte setzen auf natürliche Bewegung, lockere Stufen und eine Struktur, die sogar dann gut aussieht, wenn das Haar einfach an der Luft trocknet. Diese drei Frisuren sind perfekt für alle, die im Sommer lieber länger schlafen, statt mit der Rundbürste vor dem Spiegel zu stehen.

1. Der Choppy Shag

Suki Waterhouse hat den Choppy Shag zu ihrem Markenzeichen gemacht. © Getty Images

Der Choppy Shag ist wie gemacht für den lässigen Sommer-Look. Der Schnitt lebt von unterschiedlichen Stufen, fransigen Spitzen und jeder Menge Bewegung. Perfekt gestylt muss er dabei ausdrücklich nicht aussehen – je unordentlicher, desto cooler.

Besonders gut funktioniert der Haircut bei leicht welligem oder strukturiertem Haar. Nach dem Waschen reicht es meist, etwas Salzspray oder eine leichte Stylingcreme in die feuchten Längen zu kneten. Anschließend darf das Haar einfach an der Luft trocknen.

Der Vorteil: Auch an heißen Tagen oder nach einem Sprung ins Meer sieht der Schnitt nicht ungepflegt, sondern gewollt "undone" aus.

2. Lockere Shaggy Layers

Simone Ashley liebt ihre natürlichen Locken und trägt die Haare oft offen auf dem Red Carpet. © Getty Images

Wer seine langen Haare nicht abschneiden möchte, setzt im Sommer 2026 auf Shaggy Layers. Dabei werden weiche, etwas fransige Stufen ins Haar geschnitten, die für mehr Volumen und Bewegung sorgen, ohne dass die Frisur ständig nachgestylt werden muss.

Die Stufen sollten nicht zu akkurat wirken. Gefragt ist ein sogenannter "Lived-in"-Look – also eine Frisur, die von Anfang an so aussieht, als wäre sie bereits ganz natürlich herausgewachsen.

Vor allem dickes oder schweres Haar fühlt sich durch die Stufen im Sommer leichter an. Etwas Leave-in-Pflege oder Stylingcreme in den Spitzen verhindert Frizz. Mehr braucht es für den entspannten Beach-Look kaum.

3. Der Soft Layered Bob

Hailey Bieber trägt derzeit einen angesagten Bob. © Getty Images

Der Bob bleibt auch im Sommer 2026 einer der wichtigsten Frisuren-Trends. Statt einer extrem geraden, streng geschnittenen Variante tragen wir ihn jetzt allerdings weicher und bewegter.

Beim Soft Layered Bob sorgen dezente Stufen dafür, dass das Haar locker fällt und nicht platt am Kopf anliegt. Die Grundform des Bobs bleibt dennoch erkennbar. Besonders praktisch: Der Schnitt ist kurz genug, damit die Haare bei Hitze nicht ständig im Nacken kleben.

Wer ein besonders glattes Ergebnis möchte, kann den Bob mit einer Rundbürste föhnen. Für den unkomplizierten Alltags-Look reicht es aber vollkommen, ihn nach dem Waschen locker in Form zu kneten und lufttrocknen zu lassen.

Darauf sollte man beim Friseurbesuch achten

Damit ein Haarschnitt auch ohne Styling funktioniert, muss er zur natürlichen Haarstruktur passen. Wer glattes Haar hat, benötigt möglicherweise andere Stufen als jemand mit starken Wellen oder Locken. Am besten erklärt man im Salon ganz offen, dass der Schnitt auch luftgetrocknet gut aussehen soll.

Denn der beste Sommer-Haarschnitt ist nicht jener, der nur direkt nach dem Friseurbesuch perfekt sitzt – sondern einer, der auch nach Urlaub, Pool und Hitzewelle noch mühelos gut aussieht.