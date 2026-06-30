Endlich offiziell: Jacquemus bringt seine erste Beauty-Linie

Modefans dürfen sich freuen: Jacquemus bringt endlich seine erste Beauty-Linie auf den Markt. Der Launch ist für Frühjahr 2027 geplant.

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Nach Taschen, Kleidern und den wohl ikonischsten Sommerkampagnen der Modewelt folgt jetzt der nächste große Schritt: Jacquemus bringt seine erste eigene Beauty-Linie auf den Markt. Lange wurde darüber spekuliert, jetzt steht fest: Bereits im Frühjahr 2027 soll die erste Kollektion erscheinen und Fans dürfen sich auf Produkte freuen, die den typischen Jacquemus-Sommer direkt ins Badezimmer bringen.

Die Fashion-Show war wohl schon der erste Hinweis

Gerade erst präsentierte Kreativdirektor Simon Porte Jacquemus seine neue Frühjahrskollektion "Le Bonheur" auf Korsika. Vor einer spektakulären Kulisse aus Felsen, Meer und mediterraner Landschaft schickte er seine Models über einen schmalen Küstenpfad. Transparente Stoffe, fließende Silhouetten, Fransen und warme Naturtöne bestimmten die Kollektion. Doch Fashion-Fans fiel noch etwas anderes auf: Die Models trugen einen extrem natürlichen Beauty-Look: sonnengeküsste Haut, dezenter Glow und genau der leicht verschwitzte Teint, den man nach einem Tag am Mittelmeer kennt. Für viele war das bereits ein erster Vorgeschmack auf die kommende Beauty-Linie.

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Jacquemus Beauty-Linie: Launch im Frühjahr 2027

Die Beauty-Linie soll laut dem Kreativdirektor in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen, zeitgleich mit der neuen "Le Bonheur"-Kollektion.Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, fest steht aber: Das Projekt entsteht gemeinsam mit L'Oréal, das bereits vor einigen Jahren als strategischer Partner eingestiegen ist.

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Das erste Produkt steht bereits fest

Ein Geheimnis hat Jacquemus bereits gelüftet: Den Auftakt macht ein Parfüm. Es soll gleichzeitig mit der neuen Kollektion erscheinen und den charakteristischen Jacquemus-Lifestyle einfangen - leicht, sonnig und mediterran. Welche weiteren Produkte folgen, wurde offiziell noch nicht bestätigt.

Darauf hoffen Fans

Auch wenn Jacquemus bisher noch nichts verraten hat, liefert die jüngste Modenschau einige Hinweise. Beauty-Fans rechnen mit Produkten, die den berühmten "French Summer Glow" nach Hause bringen:

Bronzer Rouge

getönte Hautprodukte

Lipgloss

Lippenfarben

sowie Produkte für einen sonnengeküssten Teint.

Genau dieser natürliche, warme Look gehört schließlich seit Jahren zur DNA der Marke. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wenn die neue Linie hält, was die letzten Fashion-Shows versprechen, dürfte sie schon im kommenden Frühjahr zu den begehrtesten Beauty-Neuheiten des Jahres gehören.