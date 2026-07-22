Harper Beckham startet mit nur 15 Jahren ihre eigene Beauty-Marke

Lange kannten wir sie nur als das süße Nesthäkchen von David und Victoria Beckham. Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Mit gerade einmal 15 Jahren bringt Harper Beckham ihre erste eigene Kosmetiklinie auf den Markt.

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Harper Beckham tritt aus dem Schatten ihrer weltberühmten Eltern und wagt den großen Schritt ins Rampenlicht - und das als waschechte Unternehmerin. Der Beckham-Spross möchte sich als Beauty-Mogul einen Namen machen. Mit dem geschäftlichen Know-how ihrer Mutter und der Aufmerksamkeit von Millionen jungen Fans im Rücken, hat Harper Beckham die besten Karten, die Kosmetik-Industrie ordentlich aufzumischen.

Eine Marke für die Generation Z & Alpha

Wie kommt eine 15-Jährige überhaupt dazu, ein eigenes Hautpflege-Imperium hochzuziehen? Wie Mama Victoria kürzlich in einem Podcast ausplauderte, hatte Harper, wie viele andere Teenager auch, mit starken Hautproblemen und Akne zu kämpfen. Der Grund: Sie ließ sich von Beauty-Trends auf Social Media verleiten und nutzte viel zu aggressive Produkte, die für ihre junge Haut schlichtweg ungeeignet waren.

© Variety via Getty Images

Anstatt nur zum Dermatologen zu gehen, nahm Harper die Sache kurzerhand selbst in die Hand. Das Ergebnis ist eine Linie, die stark von der super-angesagten koreanischen Hautpflege (K-Beauty) inspiriert ist und sich ganz gezielt an die Bedürfnisse der Generation Z und der noch jüngeren Generation Alpha richtet.

"Das ist Brand Harper!"

Bereits im Frühjahr stand Harper bei einem geheimen Fotoshooting in London für ihre erste Kampagne vor der Kamera. Mama Victoria und Papa David durften am Set natürlich nicht fehlen, um ihren Schützling zu unterstützen. Doch das Umfeld der Familie stellt eine Sache klar: "Das ist schon lange Harpers Traum – alles wurde von ihr selbst angetrieben und geleitet“. Ein Insider betonte zudem, dass es sich hierbei ganz klar um „Brand Harper" und eben nicht um "Brand Beckham" handle.

Diese Abgrenzung kommt nicht von ungefähr. Anfang 2026 sorgte Harpers ältester Bruder Brooklyn für mächtig Wirbel, als er öffentlich auf Distanz zu seinen Eltern ging. Sein Vorwurf: Bei den Beckhams stehe immer erst die Marke im Vordergrund und erst dann die Familie. Umso wichtiger scheint es für Harper zu sein, "HIKU" als ihr ganz persönliches, unabhängiges Projekt zu positionieren.

US-Markenrechte sorgten für kurzen Dämpfer

© GC Images

Ganz ohne Hürden verläuft aber auch das Leben einer Beckham nicht. Im Mai 2026 gab es einen kleinen Rückschlag für die Jung-Unternehmerin, als das US-Patentamt die Markenanmeldung für "HIKU by Harper" in den USA aufgrund von Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken vorläufig blockierte.

Doch wer die Beckhams kennt, weiß: Davon lässt sich eine Harper nicht aufhalten. Stattdessen soll die Marke künftig unter dem Namen "Harlo by Harper" an den Start gehen. Ein offizieller Launch-Termin steht zwar noch aus, Brancheninsider rechnen jedoch mit einer Einführung im Laufe des kommenden Jahres. Die Beauty-Welt wartet gespannt.