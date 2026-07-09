5 Geheimtipps: So hält Ihre Urlaubsbräune deutlich länger

Der Urlaub ist vorbei, doch der sonnengeküsste Teint soll möglichst lange bleiben? Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Sommerbräune oft deutlich länger erhalten. Welche Pflege jetzt besonders wichtig ist und welche Fehler Sie besser vermeiden sollten.

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Kaum ist der Urlaub vorbei, beginnt sie auch schon zu verblassen: die schöne Sommerbräune. Dabei lässt sich der sonnengeküsste Teint mit der richtigen Pflege oft deutlich länger erhalten. Entscheidend sind vor allem Feuchtigkeit, eine sanfte Hautpflege und die richtige Ernährung.

Warum Bräune überhaupt verschwindet

Die Bräune entsteht, weil die Haut als Schutz vor UV-Strahlen mehr Melanin bildet. Gleichzeitig erneuert sich die oberste Hautschicht ständig: Alte Hautzellen werden abgestoßen und durch neue ersetzt. Dadurch verschwindet die Bräune nach und nach – meist innerhalb von drei bis vier Wochen. Ganz verhindern lässt sich dieser natürliche Prozess nicht, wohl aber verlangsamen.

Viel Feuchtigkeit ist das A und O

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Nach intensiver Sonneneinstrahlung braucht die Haut vor allem eines: Feuchtigkeit. Reichhaltige Bodylotions oder After-Sun-Produkte helfen dabei, die Haut geschmeidig zu halten und Trockenheit vorzubeugen. Gut durchfeuchtete Haut schuppt weniger – und die Bräune bleibt oft länger gleichmäßig sichtbar. Auch ausreichend Wasser zu trinken unterstützt die Haut von innen.

Sanft duschen statt heiß baden

Lange, heiße Duschen oder Vollbäder können die Haut austrocknen und dazu beitragen, dass sich die oberste Hautschicht schneller löst. Besser sind lauwarmes Wasser und milde, rückfettende Duschprodukte.

Peelings nur mit Bedacht

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Viele glauben, ein Peeling entferne die Bräune. Tatsächlich kann ein sanftes Peeling sogar für ein gleichmäßigeres Hautbild sorgen, indem abgestorbene Hautschüppchen entfernt werden. Wichtig ist jedoch, auf grobkörnige oder aggressive Produkte zu verzichten und die Haut anschließend gut einzucremen.

Lebensmittel mit Beta-Carotin

Karotten, Süßkartoffeln, Aprikosen, Mangos oder Paprika enthalten Beta-Carotin. Der Pflanzenstoff kann sich in der Haut einlagern und ihr einen leicht goldenen Teint verleihen. Zwar ersetzt er keine Sonnenbräune, kann den sommerlichen Glow aber optisch unterstützen.

Selbstbräuner als sanfte Verlängerung

Wenn die natürliche Bräune langsam verblasst, kann ein Selbstbräuner für einen fließenden Übergang sorgen. Wer das Produkt gleichmäßig aufträgt und zuvor trockene Hautstellen gut pflegt, erzielt meist ein besonders natürliches Ergebnis.

Sonnenschutz bleibt Pflicht

Auch wenn viele ihre Bräune möglichst lange behalten möchten, sollte auf Sonnenschutz nicht verzichtet werden. UV-Strahlen beschleunigen die Hautalterung und erhöhen das Risiko für Hautschäden. Eine weitere Bräunung ohne ausreichenden Schutz ist deshalb keine gute Idee.

Die Sommerbräune lässt sich nicht dauerhaft konservieren, mit der richtigen Pflege kann sie aber oft einige Zeit länger erhalten bleiben.