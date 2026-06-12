Die besten Selbstbräuner: Diese Produkte sorgen für Sommerbräune ohne Sonne

Sommerliche Bräune ganz ohne Sonnenbrand? Selbstbräuner machen es möglich. Doch nicht jedes Produkt liefert das gleiche Ergebnis. Wir zeigen, welche Selbstbräuner besonders überzeugen und welche Textur am besten zu Ihrem Hauttyp passt.

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Für eine schöne Sommerbräune müssen Sie nicht stundenlang in der Sonne liegen. Im Gegenteil: Zu viel UV-Strahlung kann die Haut schneller altern lassen und erhöht das Risiko für Hautschäden. Wer dennoch einen sonnengeküssten Teint möchte, greift deshalb immer häufiger zu Selbstbräunern. Doch Selbstbräuner ist nicht gleich Selbstbräuner. Je nach Textur unterscheiden sich Wirkung, Haltbarkeit und Pflegeeigenschaften teilweise deutlich.

Welche Selbstbräuner-Textur passt zu Ihnen?

Bevor es zu den Produktempfehlungen geht, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Formulierungen. Schaum-Texturen und Mousse-Selbstbräuner enthalten meist mehr Bräunungswirkstoffe und sorgen oft für ein intensiveres und länger haltbares Ergebnis. Lotionen setzen dagegen stärker auf Pflege und Feuchtigkeit. Gels ziehen besonders schnell ein und fühlen sich leicht auf der Haut an. Wer maximale Flexibilität möchte, kann zu Tanning Drops greifen und diese einfach mit der gewohnten Bodylotion mischen.

Für helle Haut: Der beste Selbstbräuner mit natürlichem Effekt

Für alle, die sich eine dezente und natürlich wirkende Bräune wünschen, eignet sich besonders der Bondi Sands Self Tanning Foam Light/Medium. Der Schaum lässt sich unkompliziert verteilen und entwickelt innerhalb weniger Stunden eine sanfte Sommerbräune. Gerade für helle bis mittlere Hauttypen ist die Light-Medium-Variante eine gute Wahl.

Selb © Bondi Sands über Zalando

Für eine intensive Bräune: Der Favorit für dunklere Ergebnisse

Wer sich einen kräftigeren, goldenen Tan wünscht, sollte einen Blick auf den Bondi Sands Liquid Gold Self Tanning Foam werfen. Der australische Klassiker ist mit Arganöl angereichert, duftet nach Kokosnuss und sorgt für eine intensive Bräune. Besonders beliebt ist er bei Menschen mit olivfarbenem Hautton oder allen, die ein dunkleres Ergebnis bevorzugen. Das Produkt zählt zu den meistbewerteten Selbstbräunern seiner Kategorie.

© Bondi Sands

Die beste Selbstbräuner-Lotion

Wer Pflege und Bräunung kombinieren möchte, liegt mit dem Clarins Self Tan richtig. Die Lotion sorgt für eine zart goldene Bräune und versorgt die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit. Besonders angenehm ist auch der sommerliche Duft, für den die Marke bekannt ist.

© Clarins

Das beste Selbstbräuner-Gel

Ein Klassiker unter den Gel-Formulierungen ist das Biotherm Aqua-Gelée. Das Gel zieht schnell ein und eignet sich ideal für alle, die morgens wenig Zeit haben. Gleichzeitig enthält es pflegende Inhaltsstoffe wie Hyaluron und Vitamin E, die die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgen.

© Biotherm

Die besten Tanning Drops

Tanning Drops gehören mittlerweile zu den beliebtesten Selbstbräunern überhaupt. Der Vorteil: Sie bestimmen selbst, wie intensiv die Bräune ausfallen soll. Besonders beliebt sind die Collistar Body-Legs Magic Drops. Bereits wenige Tropfen reichen aus, um einer Bodylotion einen sommerlichen Glow zu verleihen. Ebenfalls häufig empfohlen werden die Tan-Luxe The Body Medium sowie die Bondi Sands Face Drops Light Medium.

© Collistar

Die richtige Textur macht den Unterschied

Welcher Selbstbräuner der beste ist, hängt vor allem von Ihren Vorlieben ab. Wer ein möglichst langanhaltendes Ergebnis möchte, greift zu Schaum oder Mousse. Für trockene Haut eignen sich Lotionen, während Gels und Drops vor allem mit ihrer unkomplizierten Anwendung punkten. Die gute Nachricht: Für eine schöne Sommerbräune müssen Sie weder stundenlang in der Sonne liegen noch Ihre Haut unnötiger UV-Strahlung aussetzen.