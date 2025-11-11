Alles zu oe24VIP
Aal in Gelee
© Getty Images

Grusel-Ranking

Schafkopf, Elchblut: Die ekelhaftesten Gerichte Europas

11.11.25, 19:53
Von gekochtem Schafskopf bis zu fermentiertem Hai: Die Food-Plattform TasteAtlas präsentiert die 100 unbeliebtesten Gerichte Europas 

Besonders Spanien, England und Italien liefern viele Kandidaten für das Ranking, das auf über 230.000 Bewertungen basiert. 

An der Spitze landet diesmal Svid, ein gekochter Schafskopf aus Island, der anschließend über offenem Feuer gebraten wird. Auf Platz zwei folgen die schwedischen Blodpalt-Knödel, zubereitet mit Elchblut, dicht gefolgt von Thorramatur, einem Buffet traditioneller isländischer Spezialitäten, darunter fermentierter Hai, gebratener Lammkopf und Blutwurst.

Kulinarische Herausforderungen aus Südeuropa

Erste spanische Speise in der Liste ist die Truchas a la Navarra, eine mit Schinken gefüllte Forelle auf Platz vier. Großbritannien liefert mit Jellied Eels, Aal in Gelee, den fünften Platz – weitere zwölf britische Gerichte sind ebenfalls vertreten.

Italien überrascht mit sieben Nennungen, beginnend mit den Mailänder Nervetti auf Platz 16. Weitere italienische Speisen in den Top 100 sind unter anderem Gelato alla liquirizia (Lakritzeis, 19), Trippa alla Romana (Kutteln, 50), Risotto alle fragole (Erdbeerrisotto, 59) und Sanguinaccio (Schokopudding mit Schweineblut, 95).

Österreichs Küche bleibt verschont

Positiv fällt Österreich auf: Kein einziges Gericht schafft es in die Top 100, nach Beuschel, das 2023 noch Platz 14 belegte. Das zeigt, dass heimische Speisen bei Reisenden weiterhin gut ankommen oder zumindest nicht als besonders ekelerregend bewertet werde

