Viagra macht Ihren Christbaum länger haltbar - SO geht's richtig

Ganz richtig gelesen - das Potenzmittel Viagra soll den Christbaum länger haltbar machen. Klingt doch irgendwie logisch, oder? …

Christbaum-Verkäufer Steven Hämmerle empfahl im BR-Format "Abendschau" Viagra, um Weihnachtsbäume länger gerade und haltbar zu halten. Und der Hammer: Sogar Forscher bestätigen seine Annahme.

Christbäume stehen nicht immer, wie man sie haben will

Das kennt man doch - der (echte) Weihnachtsbaum steht nicht immer gerade, verliert seine Tannen, ständig staubsaugen. Die Deko - hat er auch nicht besonders gern.

Lacher-Moment in TV-Sendung

Christbaum-Verkäufer Steven Hämmerle verriet im BR-Format "Abendschau" dafür einen ungewöhnlichen Tipp: "Früher waren es Zucker und Glycerin. Jetzt ist es Viagra!" Kleine blaue Pillen sollen den Baum also möglichst lange – und aufrecht – haltbar machen.

Forschung ist sich sicher

Auch Forscher sollen sich sicher sein, dass der Viagra-Wirkstoff Sildenafil durch seine Potenzmittel die Haltbarkeit (vom Baum im Wohnzimmer!) verlängern kann. Kontra an dem Ganzen: Das Mittel ist teuer, wenn man es nicht gerade zuhause lagern hat. Wenn man außerdem gegen "Doping" ist, lohnt es sich wahrscheinlich eher, einen neuen, vielleicht künstlichen Baum zu kaufen.

In diesem Sinne - eine erholsame Weihnachtszeit!