Single an den Feiertagen? Wie Sie die Zeit ganz ohne Druck genießen

Die Feiertage haben einen besonderen Klang: funkelnde Lichter in den Städten, stimmungsvolle Märkte, gemütliche Abende mit Punsch, Bratapfelduft und vielen kleinen Ritualen. Für Singles kann diese Zeit allerdings auch herausfordernd sein.

Überall sieht man Paare auf dem Weihnachtsmarkt, Familienfotos in den sozialen Medien oder romantische Weihnachtsfilme im Fernsehen. Das Gefühl, alle anderen wären zu zweit, kann in diesen Wochen stärker sein als sonst. Doch gerade die Feiertage bieten auch eine wertvolle Chance: Zeit für sich selbst, für kleine Auszeiten und für das, was im Alltag manchmal zu kurz kommt. Und falls Sie dennoch Lust auf neue Begegnungen bekommen – auf Love.at warten Singles aus ganz Österreich, die diese besondere Zeit ebenso bewusst und offen erleben möchten wie Sie.

Warum Feiertage allein oft schwieriger wirken

Es ist völlig normal, dass die Feiertage bei vielen Emotionen auslösen. Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, steigt das Bedürfnis nach Nähe – eine ganz natürliche Reaktion. Gleichzeitig werden wir stärker mit Bildern von Zweisamkeit konfrontiert: romantische Werbung, festliche Pärchenfotos oder Einladungen zu Feiern, auf denen man vielleicht die einzige Einzelperson ist. Schnell entsteht der Eindruck, „anders“ zu sein oder etwas zu verpassen. Schließlich gelten die Feiertage traditionell meist noch als Zeit der Zweisamkeit oder des Beisammenseins.

Doch Alleinsein bedeutet nicht automatisch Einsamkeit. Im Gegenteil: Viele Menschen erleben gerade in dieser Zeit eine neue Art von Freiheit. Ohne Verpflichtungen oder Kompromisse können Sie Ihre Feiertage so gestalten, wie es wirklich zu Ihnen passt – ohne Erwartungen von außen und ohne das Gefühl, funktionieren zu müssen. Es ist eine Gelegenheit, eigene Rituale zu schaffen, den Alltag bewusst zu entschleunigen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Für viele Singles entsteht dadurch ein neuer Blick auf sich selbst: mehr Klarheit, mehr Ruhe und die Erkenntnis, dass Glück nicht nur in Beziehungen entsteht, sondern überall dort, wo man gut mit sich umgeht.

So können Sie die Feiertage auch allein genießen

Mit der richtigen Haltung können Feiertage allein nicht nur wohltuend, sondern überraschend erfüllend sein. Diese Anregungen helfen Ihnen, die Tage bewusst zu gestalten und zu genießen:

Eigene Rituale schaffen: Schaffen Sie sich kleine Wohlfühl-Momente – machen Sie sich Ihr Lieblingsessen, dekorieren Sie Ihre Wohnung so festlich (oder minimalistisch) wie Sie möchten, zünden Sie Kerzen an oder gönnen Sie sich eine kleine Tradition nur für sich selbst. Solche Rituale schenken Struktur und Geborgenheit, ganz unabhängig davon, ob jemand dabei ist.

Kontakt halten: Einsamkeit verliert ihren Schrecken, wenn man sie nicht still hinnimmt. Ein kurzer Anruf, ein Kaffee mit Freunden, ein gemeinsamer Spieleabend oder ein Besuch bei Verwandten bringen Wärme in die Tage. Oft merkt man dabei, wie viele Verbindungen man im Alltag übersieht.

Sich selbst verwöhnen: Die Feiertage bieten Raum für Dinge, die Sie sonst verschieben: ein langes Bad, ein neues Buch, eine Massage, ein kreatives Hobby oder ein Spaziergang im Winterlicht. Gönnen Sie sich bewusst etwas Schönes – nicht als Ersatz für jemanden, sondern als Wertschätzung für sich selbst.

Dankbarkeit üben: Schreiben Sie jeden Abend drei kleine Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Das können Kleinigkeiten sein: ein gutes Gespräch, leckeres Essen, ein schöner Spaziergang im Schnee oder ein Moment der Ruhe. Diese Übung verändert den Blick weg vom Mangel hin zur Fülle – besonders an emotionalen Tagen.

Druck rausnehmen: Nicht jeder Tag muss perfekt durchgeplant sein. Feiertage dürfen auch einfach ruhig sein. Erlauben Sie sich Pausen – lesen Sie, schlafen Sie aus, tun Sie nur das, was Ihnen guttut. Die Stille dieser Zeit kann ein Geschenk sein, wenn man sie bewusst annimmt.

Neues wagen: Die Feiertage markieren oft einen Übergang – ideal, um sich zu fragen: Was wünsche ich mir im neuen Jahr? Vielleicht möchten Sie sich 2026 wieder mehr öffnen, neue Menschen kennenlernen oder etwas in Ihrem Alltag verändern. Der erste Schritt beginnt oft in diesen ruhigen Tagen.

Winterstille in Österreich: Wenn Alleinsein zur Stärke wird

Die Zeit zwischen den Jahren hat in Österreich eine ganz besondere Atmosphäre: Alles wird ein wenig langsamer, die Städte wirken leiser und die Dörfer scheinen zur Ruhe zu kommen. Diese Stimmung eignet sich perfekt für kleine Auszeiten nur für Sie selbst. Vielleicht machen Sie einen winterlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt oder entlang der Salzach in Salzburg, gönnen sich eine heiße Schokolade in einem Kaffeehaus in Graz oder besuchen ein Museum wie das Belvedere in Wien oder das Universalmuseum Joanneum. Wer Wärme sucht, kann einen Tag allein in der Therme verbringen und sich bewusst etwas Gutes tun – ob in der Therme Wien, im Rogner Bad Blumau oder in der St. Martins Therme im Burgenland. Auch ein Bummel über einen Weihnachts- oder Wintermarkt, zum Beispiel am Wiener Rathausplatz, in der Salzburger Altstadt oder am Christkindlmarkt in Innsbruck, kann als Solo-Ausflug stimmungsvoll und wohltuend sein. Und manchmal reicht schon ein langsamer Morgen mit Kaffee, Kerzenlicht und einem guten Buch, um das Gefühl zu haben, ganz bei sich selbst angekommen zu sein.

Ihr Jahresausklang, Ihre Zeit

Allein zu sein heißt nicht, allein zu bleiben. Wer sich selbst gut kennt und schätzt, zieht automatisch Menschen an, die genau das suchen: Authentizität, Ruhe und Offenheit. Nutzen Sie die Feiertage, um genau das zu kultivieren. Statt sich zu fragen, was fehlt, richten Sie den Fokus darauf, was Ihnen guttut – und was Sie in Ihr Leben einladen möchten. Nutzen Sie die Festtage für Ruhe, Kreativität, gute Gespräche oder einfach Momente echter Entspannung. Wer in dieser Zeit Zufriedenheit in sich selbst findet, schafft die beste Grundlage für echte Verbindungen im neuen Jahr – ganz gleich, ob diese offline, im Alltag oder vielleicht auf Love.at entstehen.