Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage
© Getty Images

Film-Tipps

Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage

18.12.25, 11:23
Teilen

Kerzen an, Couch gemütlich machen und Film ab: Von romantischen Klassikern über Familienlieblinge bis zu etwas schrägen Kultfilmen: Diese Weihnachtsfilme sorgen an den Feiertagen garantiert für beste Stimmung und echtes Wohlfühlkino. 

Wenn draußen die Temperaturen sinken und drinnen Kerzen, Kekse und Lichterketten für Stimmung sorgen, gibt es kaum etwas Schöneres als einen guten Weihnachtsfilm. Egal ob romantisch, lustig, nostalgisch oder ein kleines bisschen schräg, für die Feiertage darf es ruhig großes Gefühlskino sein. Hier kommen die besten Weihnachtsfilme für entspannte Stunden auf der Couch - inklusive Streaming-Tipps. 

1. Tatsächlich Liebe (Joyn)

Der absolute Weihnachtsklassiker. Mehrere Liebesgeschichten, die sich in der Vorweihnachtszeit kreuzen, sorgen jedes Jahr aufs Neue für Lacher, Tränen und Herzklopfen. Perfekt, wenn Sie es romantisch mögen - oder einfach gern alle Emotionen auf einmal haben. 

2. Liebe braucht keine Ferien (Netflix)

Zwei Frauen tauschen über Weihnachten ihr Zuhause - und stolpern dabei ganz unerwartet über die Liebe. Charmant, witzig und genau die richtige Mischung aus Romantik und Wohlfühlkino. Ideal für einen gemütlichen Abend mit Tee und Decke. 

Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage
© Universal Pictures

3. Klaus (Netflix)

Ein moderner Animationsfilm mit überraschend viel Herz. Die Geschichte hinter dem Weihnachtsmann ist warmherzig, humorvoll und wunderschön erzählt - nicht nur für Kinder ein Highlight. 

Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage
© Netflix

4. Kevin - Allein zu Haus (Disney+)

Weihnachten ohne Kevin? Undenkbar. Die Mischung aus Slapstick, Herz und Nostalgie macht den Film seit Jahrzehnten zum Fixpunkt der Feiertage. Bonus: Man fühlt sich danach direkt wieder wie acht Jahre alt. 

5. Die Sissi-Trilogie (Netflix)

Kein klassischer Weihnachtsfilm, aber für viele untrennbar mit den Feiertagen verbunden. Prunk, Romantik und Kaiserin Sissi gehören für viele einfach zum Weihnachtsfernsehen dazu. 

Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage
© Getty Images

6. Nightmare Before Christmas (Disney+)

Weihnachten mal anders: düster, musikalisch und herrlich schräg. Tim Burtons Kultfilm ist perfekt für alle, die zwischen Halloween und Weihnachten nicht wählen wollen. 

7. Die Familie Stone - Verloben verboten (Disney+)

Ein Weihnachtsfest mit Konflikten, großen Gefühlen und viel Chaos. Eine Familie, eine neue Verlobte - und jede Menge Emotionen. Echt, ehrlich und wunderbar menschlich. 

8. Das Wunder von Manhattan (Disney+)

Ein zeitloser Klassiker über Glauben, Hoffnung und Weihnachtszauber. Egal ob alte oder neue Verfilmung - dieser Film erinnert daran, worum es an Weihnachten wirklich geht. 

9. Der Grinch (Prime Video)

Der Weihnachtsmuffel schlechthin lernt, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke. Jim Carrey (oder die animierte Version) sorgt für viel Humor und ein bisschen Herzschmelze.

0c711.jfif
© Universal Pictures

10. Der Polarexpress (Prime Video)

Magisch, ruhig und voller Weihnachtszauber. Eine Reise zum Nordpol, die vor allem eines vermittelt: Man ist nie zu alt, um an Wunder zu glauben. 

11. Stirb langsam (Disney+)

Die ewige Diskussion: Weihnachtsfilm oder Actionklassiker? Wir sagen: beides. Spielt an Weihnachten, hat Kultstatus und sorgt für Spannung, perfekt als Abwechslung zum Romantikmarathon. 

12. Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (Netflix)

Nicht klassisch weihnachtlich, aber emotional genau richtig für die Feiertage. Chaos, Humor und ganz viel Herz - inklusive ikonischem Weihnachtspulli. 

Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage
© Universal Pictures

13. Charlie und die Schokoladenfabrik (Prime Video)

Bunt, fantasievoll und perfekt für die ganze Familie. Und mal ehrlich: Ein Film über Schokolade passt einfach hervorragend zu den Feiertagen. 

 

Also Fernseher an und Kitsch genießen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden