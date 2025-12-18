Die besten Weihnachtsfilme für gemütliche Feiertage

Kerzen an, Couch gemütlich machen und Film ab: Von romantischen Klassikern über Familienlieblinge bis zu etwas schrägen Kultfilmen: Diese Weihnachtsfilme sorgen an den Feiertagen garantiert für beste Stimmung und echtes Wohlfühlkino.

Wenn draußen die Temperaturen sinken und drinnen Kerzen, Kekse und Lichterketten für Stimmung sorgen, gibt es kaum etwas Schöneres als einen guten Weihnachtsfilm. Egal ob romantisch, lustig, nostalgisch oder ein kleines bisschen schräg, für die Feiertage darf es ruhig großes Gefühlskino sein. Hier kommen die besten Weihnachtsfilme für entspannte Stunden auf der Couch - inklusive Streaming-Tipps.

1. Tatsächlich Liebe (Joyn)

Der absolute Weihnachtsklassiker. Mehrere Liebesgeschichten, die sich in der Vorweihnachtszeit kreuzen, sorgen jedes Jahr aufs Neue für Lacher, Tränen und Herzklopfen. Perfekt, wenn Sie es romantisch mögen - oder einfach gern alle Emotionen auf einmal haben.

2. Liebe braucht keine Ferien (Netflix)

Zwei Frauen tauschen über Weihnachten ihr Zuhause - und stolpern dabei ganz unerwartet über die Liebe. Charmant, witzig und genau die richtige Mischung aus Romantik und Wohlfühlkino. Ideal für einen gemütlichen Abend mit Tee und Decke.

© Universal Pictures

3. Klaus (Netflix)

Ein moderner Animationsfilm mit überraschend viel Herz. Die Geschichte hinter dem Weihnachtsmann ist warmherzig, humorvoll und wunderschön erzählt - nicht nur für Kinder ein Highlight.

© Netflix

4. Kevin - Allein zu Haus (Disney+)

Weihnachten ohne Kevin? Undenkbar. Die Mischung aus Slapstick, Herz und Nostalgie macht den Film seit Jahrzehnten zum Fixpunkt der Feiertage. Bonus: Man fühlt sich danach direkt wieder wie acht Jahre alt.

5. Die Sissi-Trilogie (Netflix)

Kein klassischer Weihnachtsfilm, aber für viele untrennbar mit den Feiertagen verbunden. Prunk, Romantik und Kaiserin Sissi gehören für viele einfach zum Weihnachtsfernsehen dazu.

© Getty Images

6. Nightmare Before Christmas (Disney+)

Weihnachten mal anders: düster, musikalisch und herrlich schräg. Tim Burtons Kultfilm ist perfekt für alle, die zwischen Halloween und Weihnachten nicht wählen wollen.

7. Die Familie Stone - Verloben verboten (Disney+)

Ein Weihnachtsfest mit Konflikten, großen Gefühlen und viel Chaos. Eine Familie, eine neue Verlobte - und jede Menge Emotionen. Echt, ehrlich und wunderbar menschlich.

8. Das Wunder von Manhattan (Disney+)

Ein zeitloser Klassiker über Glauben, Hoffnung und Weihnachtszauber. Egal ob alte oder neue Verfilmung - dieser Film erinnert daran, worum es an Weihnachten wirklich geht.

9. Der Grinch (Prime Video)

Der Weihnachtsmuffel schlechthin lernt, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke. Jim Carrey (oder die animierte Version) sorgt für viel Humor und ein bisschen Herzschmelze.

© Universal Pictures

10. Der Polarexpress (Prime Video)

Magisch, ruhig und voller Weihnachtszauber. Eine Reise zum Nordpol, die vor allem eines vermittelt: Man ist nie zu alt, um an Wunder zu glauben.

11. Stirb langsam (Disney+)

Die ewige Diskussion: Weihnachtsfilm oder Actionklassiker? Wir sagen: beides. Spielt an Weihnachten, hat Kultstatus und sorgt für Spannung, perfekt als Abwechslung zum Romantikmarathon.

12. Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (Netflix)

Nicht klassisch weihnachtlich, aber emotional genau richtig für die Feiertage. Chaos, Humor und ganz viel Herz - inklusive ikonischem Weihnachtspulli.

© Universal Pictures

13. Charlie und die Schokoladenfabrik (Prime Video)

Bunt, fantasievoll und perfekt für die ganze Familie. Und mal ehrlich: Ein Film über Schokolade passt einfach hervorragend zu den Feiertagen.

Also Fernseher an und Kitsch genießen.