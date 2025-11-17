Weihnachts-Deko: Mit DIESEM Trick hält die Lichterkette überall bombenfest

„Nie wieder Tixo oder Nägel! Mit diesem Lichterketten-Hack halten Ihre Lichter überall bombenfest - schnell, günstig und super einfach.

Weihnachtszeit = Lichterkettenzeit. Aber seien wir ehrlich: Die ewige Frage „Wie kriege ich die Lichterkette überhaupt an die Wand, den Türrahmen oder ans Regal?“ treibt uns jedes Jahr aufs Neue in den Wahnsinn. Tixo, Nägel, Klebeband? Nope, das geht nämlich besser!

© Getty Images

Eine Influencerin auf Instagram hat jetzt den ultimativen Hack geteilt und der ist so einfach, dass man sich fragt, wieso man nicht schon längst darauf gekommen ist.

Der beste Trick, um Lichterketten zu befestigen

Die Lösung: Saugnäpfe. Ja, richtig gelesen. Die kleinen Dinger, die wir normalerweise nur aus dem Badezimmer kennen, sind jetzt die Geheimwaffe gegen herabfallende Lichterketten.

So geht es:

Saugnapf an der gewünschten Stelle anbringen.

Das Kabel der Lichterkette durch den Schlitz des Saugnapfs fädeln.

Fertig! Voilà: Eine Lichterkette, die hält, ohne dass man provisorisch Tixo oder Nägel benutzen muss.

Das Beste: Es funktioniert auf Glas, glatten Fliesen, Spiegeln oder sogar lackierten Oberflächen. Und das alles, ohne unschöne Rückstände zu hinterlassen.

Kurz gesagt: Der perfekte Weihnachtszeit-Hack für alle, die ihr Zuhause blitzschnell und stressfrei in ein Lichtermeer verwandeln wollen.