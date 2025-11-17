Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Weihnachts-Deko: Mit DIESEM Trick hält die Lichterkette überall bombenfest
© Getty Images

Einfach & Günstig

Weihnachts-Deko: Mit DIESEM Trick hält die Lichterkette überall bombenfest

17.11.25, 12:49
Teilen

„Nie wieder Tixo oder Nägel! Mit diesem Lichterketten-Hack halten Ihre Lichter überall bombenfest - schnell, günstig und super einfach. 

Weihnachtszeit = Lichterkettenzeit. Aber seien wir ehrlich: Die ewige Frage „Wie kriege ich die Lichterkette überhaupt an die Wand, den Türrahmen oder ans Regal?“ treibt uns jedes Jahr aufs Neue in den Wahnsinn. Tixo, Nägel, Klebeband? Nope, das geht nämlich besser!

Weihnachts-Deko: Mit DIESEM Trick hält die Lichterkette überall bombenfest
© Getty Images

Eine Influencerin auf Instagram hat jetzt den ultimativen Hack geteilt und der ist so einfach, dass man sich fragt, wieso man nicht schon längst darauf gekommen ist. 

Der beste Trick, um Lichterketten zu befestigen

Die Lösung: Saugnäpfe. Ja, richtig gelesen. Die kleinen Dinger, die wir normalerweise nur aus dem Badezimmer kennen, sind jetzt die Geheimwaffe gegen herabfallende Lichterketten. 

Lesen Sie auch

So geht es: 

Saugnapf an der gewünschten Stelle anbringen.

  • Das Kabel der Lichterkette durch den Schlitz des Saugnapfs fädeln.
  • Fertig! Voilà: Eine Lichterkette, die hält, ohne dass man provisorisch Tixo oder Nägel benutzen muss.

Das Beste: Es funktioniert auf Glas, glatten Fliesen, Spiegeln oder sogar lackierten Oberflächen. Und das alles, ohne unschöne Rückstände zu hinterlassen. 

 

Kurz gesagt: Der perfekte Weihnachtszeit-Hack für alle, die ihr Zuhause blitzschnell und stressfrei in ein Lichtermeer verwandeln wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden