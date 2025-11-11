Ohne Duftkerzen: 5 Tricks, wie Ihre Wohnung weihnachtlich duftet

Die Adventzeit steht vor der Tür und langsam fangen wir an, unsere vier Wände weihnachtlich zu dekorieren. Dabei darf der richtige Duft natürlich nicht fehlen. Hier sind fünf günstige Ideen, wie Sie Ihr Zuhause ganz ohne Chemie in eine duftende Weihnachtswunderwelt verwandeln können.

Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, spielt der Duft eine entscheidende Rolle. Doch dafür müssen Sie nicht auf Duftkerzen oder synthetische Aromen zurückgreifen, die nicht nur die Feinstaubbelastung erhöhen, sondern auch ungesund sein können. Es gibt viele natürliche Alternativen, mit denen Sie Ihr Zuhause in eine festliche Duftwelt verwandeln können, ganz ohne Chemie.

Orange mit Nelken

© Getty Images

Es ist der Klassiker der Weihnachtszeit: Eine Orange, gespickt mit Nelken, ist der Inbegriff von festlichem Duft. Dieser einfache Trick entfaltet seine Wirkung ganz von selbst und das ohne Strom oder Flamme. Stechen Sie einfach Nelken in eine frische Orange und legen Sie sie an einen warmen Ort, wie zum Beispiel auf die Heizung oder das Fensterbrett. Außerdem ist diese Kombination auch noch ein echter Hingucker, der die Stimmung sofort hebt.

Kekse backen

Nichts erinnert so sehr an Weihnachten wie der Duft von frisch gebackenen Keksen. Zimt, Vanille, Butter und ein Hauch von gebräuntem Zucker. Sie müssen auch nicht gleich eine ganze Plätzchenproduktion starten. Schon ein kleines Blech Vanillekipferl oder Zimtsterne reicht, um Ihr Zuhause in eine süße Duftwolke zu hüllen. Bonus: Es gibt immer etwas zum Naschen!

Duftschale

Eine weitere unkomplizierte Möglichkeit, Ihr Zuhause weihnachtlich duften zu lassen, ist die Duftschale. Dafür brauchen Sie nicht viel: Ein paar Zimtstangen, Orangenschalen, Sternanis und Nelken in eine kleine Schale mit etwas Wasser geben und auf die Heizung oder ein Teelicht-Stövchen stellen.

Sobald die Wärme ansteigt, entfaltet sich der natürliche Duft in Ihrem Raum. Sie können natürlich kreativ werden und auch ein paar Tropfen ätherisches Öl (wie Zimt, Orange oder Tanne) hinzufügen, um den Duft noch zu intensivieren.

Potpourri

Ein Potpourri ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein wahrer Dauerduftspender. Trocknen Sie Orangenscheiben, mischen Sie sie mit Zimtstangen, Anissternen, Tannenzweigen und etwas Vanilleschote und arrangieren Sie alles in einer hübschen Schale oder einem Glasgefäß. Diese duftende Mischung verströmt wochenlang weihnachtliche Stimmung, ganz ohne künstliche Duftstoffe!

Getrocknete Früchte

© Getty Images

Getrocknete Früchte wie Apfelringe, Orangenscheiben oder Zitronen sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern verströmen auch einen unwiderstehlichen Duft. Sie können sie einfach in einer Schale arrangieren, sie an Fäden aufhängen oder – für den ultimativen Winterzauber, mit Tannenzweigen zu kleinen Duftgirlanden binden.