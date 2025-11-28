Erster All-Inclusive Weihnachtsmarkt in Wien eröffnet

Im Herzen des Wiener Praters feiert ein neuer Christkindlmarkt Premiere: „Der Garten Wien“ ist der erste All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt der Stadt.

Wenn der Sommer-Foodmarket Pause macht, verwandelt sich der Platz im Prater in ein leuchtendes Adventdorf. Lichterketten, Feuerstellen, Live-Musik und der Duft von Kaiserschmarren bestimmen die Atmosphäre – eine Mischung aus klassischem Christkindlmarkt, Street-Food-Festival und gemütlichem Hüttenabend.

© Getty Images

All You Can Eat – ohne Kompromisse

Das Konzept ist einfach: essen und trinken so viel man möchte. Die roten, thematisch sortierten Stände bieten Käsespätzle, Schupfnudeln, Germknödel, Kaiserschmarrn, Langos und vegane Gerichte. Auch kreative Hot-Dogs stehen auf der Karte. Was einigen Besucher:innen fehlt, ist die gewohnt nostalgische Adventmarkt-Gemütlichkeit – dafür punktet das Event mit Vielfalt und Erlebnischarakter.

Getränke ohne Limit

Der größte Stand widmet sich den Getränken: Punsch, Eistee, Cola, Kaffee, Bier und Spritzer stehen unbegrenzt bereit.

Preise & Timeslots

Der Besuch ist auf 2,5 Stunden limitiert und wird online in Timeslots gebucht. Die Tickets kosten:

45,90 € für Erwachsene (mit Alkohol)

34,90 € für Studierende & Erwachsene ohne Alkohol

24,90 € für Jugendliche (13–15 Jahre)

19,90 € für Kinder bis 12 Jahre

Der Preis wirkt auf den ersten Blick hoch, relativiert sich aber schnell: Wer an einem klassischen Christkindlmarkt zwei Punsch, ein Langos und einen Kaiserschmarrn konsumiert, zahlt ähnlich viel. Wer also Appetit und Lust aufs Ausprobieren mitbringt, bekommt ein lohnendes Gesamtpaket.

© Getty Images

Feuerstellen, Spiele & Foto-Spots

Neben Kulinarik bietet der Markt Feuerstellen, Live-Musik, kleine Spiele und dekorierte Foto-Spots – ideal für Familienfotos oder festliche Social-Media-Momente. Ein Highlight für alle, die Neues ausprobieren wollen und ein Rundum-sorglos-Paket schätzen.