Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Erster All-Inclusive Weihnachtsmarkt in Wien eröffnet
© Getty Images

Prater

Erster All-Inclusive Weihnachtsmarkt in Wien eröffnet

28.11.25, 10:55
Teilen

Im Herzen des Wiener Praters feiert ein neuer Christkindlmarkt Premiere: „Der Garten Wien“ ist der erste All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt der Stadt.

Wenn der Sommer-Foodmarket Pause macht, verwandelt sich der Platz im Prater in ein leuchtendes Adventdorf. Lichterketten, Feuerstellen, Live-Musik und der Duft von Kaiserschmarren bestimmen die Atmosphäre – eine Mischung aus klassischem Christkindlmarkt, Street-Food-Festival und gemütlichem Hüttenabend.

Erster All-Inclusive Weihnachtsmarkt in Wien eröffnet
© Getty Images

All You Can Eat – ohne Kompromisse

Das Konzept ist einfach: essen und trinken so viel man möchte. Die roten, thematisch sortierten Stände bieten Käsespätzle, Schupfnudeln, Germknödel, Kaiserschmarrn, Langos und vegane Gerichte. Auch kreative Hot-Dogs stehen auf der Karte. Was einigen Besucher:innen fehlt, ist die gewohnt nostalgische Adventmarkt-Gemütlichkeit – dafür punktet das Event mit Vielfalt und Erlebnischarakter.

Lesen Sie auch

Getränke ohne Limit

Der größte Stand widmet sich den Getränken: Punsch, Eistee, Cola, Kaffee, Bier und Spritzer stehen unbegrenzt bereit.

Preise & Timeslots

Der Besuch ist auf 2,5 Stunden limitiert und wird online in Timeslots gebucht. Die Tickets kosten:

  • 45,90 € für Erwachsene (mit Alkohol)
  • 34,90 € für Studierende & Erwachsene ohne Alkohol
  • 24,90 € für Jugendliche (13–15 Jahre)
  • 19,90 € für Kinder bis 12 Jahre

Der Preis wirkt auf den ersten Blick hoch, relativiert sich aber schnell: Wer an einem klassischen Christkindlmarkt zwei Punsch, ein Langos und einen Kaiserschmarrn konsumiert, zahlt ähnlich viel. Wer also Appetit und Lust aufs Ausprobieren mitbringt, bekommt ein lohnendes Gesamtpaket.

Erster All-Inclusive Weihnachtsmarkt in Wien eröffnet
© Getty Images

Feuerstellen, Spiele & Foto-Spots

Neben Kulinarik bietet der Markt Feuerstellen, Live-Musik, kleine Spiele und dekorierte Foto-Spots – ideal für Familienfotos oder festliche Social-Media-Momente. Ein Highlight für alle, die Neues ausprobieren wollen und ein Rundum-sorglos-Paket schätzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden