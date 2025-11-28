Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Knöchelbruch! Saison für Austria-Youngster beendet
© GEPA

Bitter

Knöchelbruch! Saison für Austria-Youngster beendet

28.11.25, 10:49
Teilen

Fans der Wiener Austria kennen es nur zu gut: Eine schwerwiegende Verletzung eines jungen Spielers. Zu der langen Liste aus El Sheiwi, Wustinger, Vucic, Kante und Saljic gesellt sich nun auch Noah Botic hinzu. Der Australier zog sich im Training eine schwerwiegende Verletzung zu.

Der 23-Jährige kam im Sommer ablösefrei von Western United aus Australien und hatte anfangs Schwierigkeiten sich an die Bundesliga anzupassen. Mit fortlaufender Dauer und nach dem Abgang von Maurice Malone fand der Stürmer aber immer mehr ins Team.

Nun ist seine Saison wohl vorzeitig beendet. Im Training holte sich Botic einen Knöchelbruch inklusive Riss des Syndesmose- und Innenbands. Bereits nächste Woche soll er operiert werden.

Die Ausfallzeit wird mit sechs bis zu neun Monaten angegeben. Seine bisherigen 18 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen) werden vorerst die einzigen bleiben. In der neuen Beurteilung unter Neo-Sportdirektor Michael Wagner galt Noah Botic als "Benchmark-Spieler", also als einer jener ausländischen Spieler, mit denen man eigentlich Ablöse lukrieren möchte.

Kleiner Wermutstropfen: Mit Ifeanyi Ndukwe,Vasilije Markovic und Hasan Deshishku (alle 17) konnten drei Jungspieler der Veilchen beim sensationellen Vizeweltmeister-Titel der Österreicher bei der U17-WM auf sich aufmerksam machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden