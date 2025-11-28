Knöchelbruch! Saison für Austria-Youngster beendet

Fans der Wiener Austria kennen es nur zu gut: Eine schwerwiegende Verletzung eines jungen Spielers. Zu der langen Liste aus El Sheiwi, Wustinger, Vucic, Kante und Saljic gesellt sich nun auch Noah Botic hinzu. Der Australier zog sich im Training eine schwerwiegende Verletzung zu.

Der 23-Jährige kam im Sommer ablösefrei von Western United aus Australien und hatte anfangs Schwierigkeiten sich an die Bundesliga anzupassen. Mit fortlaufender Dauer und nach dem Abgang von Maurice Malone fand der Stürmer aber immer mehr ins Team.

Nun ist seine Saison wohl vorzeitig beendet. Im Training holte sich Botic einen Knöchelbruch inklusive Riss des Syndesmose- und Innenbands. Bereits nächste Woche soll er operiert werden.

Die Ausfallzeit wird mit sechs bis zu neun Monaten angegeben. Seine bisherigen 18 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen) werden vorerst die einzigen bleiben. In der neuen Beurteilung unter Neo-Sportdirektor Michael Wagner galt Noah Botic als "Benchmark-Spieler", also als einer jener ausländischen Spieler, mit denen man eigentlich Ablöse lukrieren möchte.

Kleiner Wermutstropfen: Mit Ifeanyi Ndukwe,Vasilije Markovic und Hasan Deshishku (alle 17) konnten drei Jungspieler der Veilchen beim sensationellen Vizeweltmeister-Titel der Österreicher bei der U17-WM auf sich aufmerksam machen.