Wiederwahl! Gollowitzer führt Austria weiter
© Gepa

Fußball:

Kurt Gollowitzer als Austria-Präsident wiedergewählt

27.11.25, 22:11 | Aktualisiert: 27.11.25, 23:45
Kurt Gollowitzer wurde als Präsident der Wiener Austria mit 92,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der Burgenländer führt den Verein nun bis 2029.

Bei der Generalversammlung der Wiener Austria wurde Gollowitzer mit einem klaren Votum im Amt bestätigt. Der Wien-Holding-Chef führt den Fußball-Bundesligisten seit Mai 2023 und startet nun seine zweite Amtsperiode, die bis 2029 läuft.

Finanzieller Rückblick

Die abgelaufene Saison 2024/25 schloss die Austria mit einem Minus von 7,7 Millionen Euro ab. Dennoch konnte das Fremdkapital auf rund 35 Millionen Euro reduziert werden - deutlich unter dem Bundesliga-Durchschnitt von 75 Millionen Euro.

Zagiczek zeigt Zuversicht

Vorstand Harald Zagiczek äußerte sich optimistisch zur finanziellen Entwicklung: "Wir verzeichnen aus wirtschaftlicher Sicht ein sehr starkes zweites Halbjahr." Das neue A-Lizenzkriterium, das eine jährliche Reduktion des negativen Eigenkapitals um zehn Prozent vorschreibt, werde erfüllt.

Positive Ausblicke

Durch den Stadionverkauf und den Wegfall der Stadion-Abschreibung verbessert sich die finanzielle Situation jährlich um rund vier Millionen Euro. Zusätzlich fließen Transfereinnahmen aus den Verkäufen von Dominik Fitz und Maurice Malone in die Kasse.

Ziel: Positives Jahresergebnis

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 strebt die Austria ein positives Jahresergebnis an. Zagiczek betonte: "Das wird herausfordernd, ist aufgrund mehrerer erfolgreicher Maßnahmen jedoch realistisch."

