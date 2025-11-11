Alles zu oe24VIP
Austria Wien feuert Sportdirektor Manuel Ortlechner
Bundesliga

Austria Wien feuert Sportdirektor Manuel Ortlechner

11.11.25, 14:03
Paukenschlag bei den Veilchen. Ortlechner muss Verein verlassen, Wagner folgt als Sportboss nach. 

Austria Wien trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Manuel Ortlechner (45) – nach viereinhalb Jahren ist für den Ex-Kapitän und Publikumsliebling Schluss!   Der Klub zieht damit Konsequenzen aus der zuletzt sportlich turbulenten Zeit. Nach dem Rücktritt von Sportvorstand Jürgen Werner will die Austria „neue Impulse“ setzen – und stellt Ortlechner frei.

Vorstand Harald Zagiczek erklärt: „Manuel war in einer extrem schwierigen Phase für die Austria im Einsatz. Nach einer intensiven Analyse haben wir entschieden, dass es einen Neuanfang in der sportlichen Leitung braucht.“

Ortlechner, einst Austria-Legende mit 218 Pflichtspielen für die Profis und 35 Einsätzen für die Young Violets, hatte das Amt des Sportdirektors 2020 übernommen – mitten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Präsident Kurt Gollowitzer verabschiedet den Ex-Abwehrchef mit warmen Worten: „Manuel Ortlechner ist ein verdienstvoller Austrianer. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. In unserem Legendenklub ist er immer willkommen.“

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits – der Verein will „zeitnah über die nächsten Schritte informieren“. Fakt ist: Die Austria stellt die sportlichen Weichen neu – und trennt sich von einem ihrer größten Klub-Idole. 

Michael Wagner folgt auf Ortlechner 

Als Nachfolger wurde unmittelbar nach der Meldung schon Michael Wagner (49) als neuer Sportboss präsentiert. Der Ex-Kicker war zuletzt Verwaltungsrat-Mitglied und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. "Die Aufgabe Austria ist sehr reizvoll, kann mich mit diesem Weg zu 100 Prozent identifizieren", so Wagner in einem ersten Statement.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
