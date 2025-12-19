Gnabry-Zukunft bei Bayern ist entschieden

Der Vertrag von Serge Gnabry (30) beim FC Bayern endet im Sommer 2026 und bislang wurde noch keine Lösung gefunden. Wie die SportBild nun berichtet, ist eine Entscheidung um den Nationalspieler gefallen.

Bislang spiegelt sich die Situation von Gnabry und Leroy Sané im letzten Jahr. Mit Sané waren die Vertragsgespräche weit fortgeschritten, ehe er sich doch für den ablösefreien Wechsel zu Galatasaray entschieden hat.

Nun berichten Christian Falk und Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" davon, dass die Verhandlungen mit Gnabry ebenfalls weit fortgeschritten sein sollen. Eine Einigung sei sehr nah, auch Details zum vorliegenden Vertrag gibt es bereits.

Vertragsdetails bekannt

Der Vertrag des 30-Jährigen wird demnach bis 2028 verlängert, allerdings muss Gnabry eine Reduktion beim Gehalt in Kauf nehmen. Bislang kassiert der Flügelflitzer 18 Mio. Euro im Jahr.

Im neuen Vertrag wird er demnach maximal 16 Mio. Euro erreichen, obendrein wird der Vertrag sehr leistungsbezogen sein. Sprich: Weniger Leistung, weniger Geld.

Serge Gnabry soll sich in München aber sehr wohl fühlen, als dritt-dienstältester Spieler nach Manuel Neuer und Joshua Kimmich hat er zudem ein Standing in der Kabine. 98 Tore und 68 Vorlagen in 305 Partien unterstreichen das.