Ronaldo freut sich auf das Weihnachtsessen

Auch mit 40 Jahren zeigt sich der Fußball-Superstar wie nie.

Sixpack wie aus Stein, Blick wie ein Sieger – Cristiano Ronaldo zeigt sich topfit. Doch hinter der Muskel-Show steckt pure Vorfreude: Weihnachten!

Nach Sauna und Training zählt für den Weltstar jetzt nur eines: das Festessen. Ronaldo liebt Disziplin – aber an Heiligabend darf auch der GOAT genießen. Fisch, feine Beilagen, Familienzeit. Cheat Day auf Weltklasse-Niveau!

3,2 Millionen Likes

Fans feiern ihn, die Muskeln glänzen – und CR7 denkt schon an den nächsten großen Moment: Ran an den Tisch statt an die Hantel. Über 3,2 Millionen Fans gaben ein Like und Ronaldo zeigt damit: Er ist fit für sein letztes großes Ziel: Die Fußball-WM 2026 in Amerika.