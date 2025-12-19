Alles zu oe24VIP
Woltemade
© APA/AFP/PAU BARRENA

Ablöse-Hammer

Jetzt sagt Woltemade selbst, was Newcastle wirklich zahlte

19.12.25, 09:03
DFB-Stürmer Nick Woltemade packt aus: Der 23-Jährige verrät selbst, wie teuer er wirklich war.

Nick Woltemade hat ein herausragendes Jahr hinter sich und sorgt nun auch abseits des Platzes für Klarheit. Der DFB-Stürmer erzielte in der Saison 2024/2025 für den VfB Stuttgart 17 Tore in 33 Spielen und gewann im Mai den DFB-Pokal. Ende August wechselte der 1,98 Meter große Angreifer zu Newcastle United in die Premier League.

Woltemade: So hoch war die Ablöse wirklich

Lange kursierten Berichte über eine Ablösesumme von bis zu 90 Millionen Euro inklusive Boni. Diese Spekulationen korrigierte Woltemade nun selbst. Gegenüber "SPORT BILD" stellte er klar, dass Newcastle tatsächlich 75 Millionen Euro zahlte und die genannten höheren Summen nicht zutreffen.

Unabhängig von der Ablöse zeigt sich der 23-Jährige sehr zufrieden mit seinem neuen Klub. In bislang 21 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und bereitete zwei weitere vor. "Ich bin superglücklich. Newcastle ist bisher eine 10 von 10. Ich bin zu einem Verein gewechselt, der sehr gut zu mir passt. Ich fühle mich auf und abseits des Platzes wohl. Das ist das Wichtigste in meinem Job", sagt Woltemade zur "SPORT BILD".

Newcastle steht aktuell auf Rang 12 der Premier League, hat aber sowohl national als auch in der Champions League noch gute Chancen direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

